Bilfinger ha acceso l’interesse degli investitori aggiornando in modo significativo la propria strategia di medio periodo durante il Capital Markets Day. Le nuove proiezioni hanno immediatamente avuto effetto sul mercato, con il titolo in aumento di circa il 3 percento, segnale di una fiducia crescente nelle prospettive del gruppo attivo nei servizi industriali per i settori chimico, energetico, oil&gas e farmaceutico.

L’azienda ha infatti presentato un nuovo quadro di crescita decisamente più ambizioso rispetto al passato. Il ritmo di aumento dei ricavi previsto per l’intero decennio sale ora a un tasso annuo composto compreso tra l’8 percento e il 10 percento, contro il precedente intervallo del 4 percento–5 percento fissato per il 2026–2027. Di questa espansione, tra il 4 percento e il 6 percento dovrebbe derivare da crescita organica pura, mentre il resto potrà arrivare da acquisizioni mirate.

Altrettanto rilevante è la revisione degli obiettivi di redditività. Bilfinger punta a centrare entro il 2030 un margine EBITA compreso tra l’8 percento e il 9 percento, migliorando l’obiettivo precedente che si fermava al 6 percento–7 percento. L’azienda alza l’asticella anche sul piano finanziario: la conversione del free cash flow dovrebbe superare il 90 percento, un deciso passo avanti rispetto a un precedente target indicato come “superiore all’80 percento”.

Per il 2025, le linee guida operative restano confermate: ricavi attesi per 5,4 miliardi di euro, margine EBITA del 5,5 percento pari a 297 milioni di euro e free cash flow stimato in 330 milioni. Applicando i nuovi scenari di crescita organica, Bilfinger potrebbe arrivare a 6,9 miliardi di euro di ricavi nel 2030, con circa 586 milioni di euro di EBITA e 527 milioni di euro di free cash flow. Se si considerano anche le acquisizioni, la proiezione sale fino a 8,3 miliardi di euro di ricavi, grazie a un apporto aggiuntivo di 1,4 miliardi, 120 milioni di EBITA e 109 milioni di free cash flow.

L’azienda ha fornito anche un’indicazione sui margini attesi nel lungo periodo: il livello obiettivo dell’EBITA all’8 percento–9 percento appare significativamente più alto rispetto al 6,8 percento stimato in precedenza da UBS per il 2029, segnale che Bilfinger vede un miglior potenziale strutturale.

Il quadro dei risultati più recenti conferma una fase di espansione. I ricavi sono saliti da 4,49 miliardi nel 2023 a 5,04 miliardi nel 2024, mentre UBS prevede 5,44 miliardi per il 2025. Anche la redditività è in miglioramento: i margini EBIT sono cresciuti dal 3,9 percento nel 2023 al 4,9 percento nel 2024, con una previsione di 5,4 percento per il 2025. Sul fronte dei profitti, Bilfinger è passata da 110 milioni di utili nel 2023 a 174 milioni nel 2024, con una stima di 202 milioni per l’anno successivo.

UBS mantiene una visione prudente, confermando il rating neutrale a 12 mesi e fissando un prezzo obiettivo di 98 euro, ottenuto da un mix tra modello DCF con WACC del 9,9 percento, crescita terminale del 2 percento ed un multiplo EV/EBITA a 10 volte. Il titolo ha chiuso l’1 dicembre a 99,10 euro, leggermente sopra la valutazione della banca.

Dal punto di vista geografico, Bilfinger rimane fortemente radicata in Europa, con la Germania che pesa per circa il 20 percento delle vendite, mentre il resto del continente rappresenta un altro 60 percento. Le Americhe contribuiscono per circa il 10 percento. Il gruppo continua a operare in mercati ciclici e competitivi e resta esposto ai rischi esecutivi tipici dei contratti di lungo periodo, ma la nuova strategia suggerisce una fiducia crescente nel proprio posizionamento.

