Giornata nera per B&M European Value Retail, le cui azioni sono crollate di oltre il 15% alla Borsa di Londra dopo l’annuncio di un nuovo profit warning, il secondo in appena due settimane. Il gruppo britannico, tra i principali rivenditori discount in Europa, ha comunicato un grave errore contabile legato a £7 milioni di costi di trasporto del secondo trimestre non inseriti nel costo delle merci vendute, a causa di un malfunzionamento del sistema interno di gestione.

La società ha precisato di aver corretto l’anomalia, ma l’impatto sui conti è stato immediato: le stime per l’anno fiscale 2026 sono state riviste al ribasso, con un EBITDA rettificato ora compreso tra £470 e £520 milioni, rispetto al precedente intervallo di £510-£560 milioni. Il punto medio delle previsioni passa così da £535 milioni a £495 milioni, mentre anche i margini operativi per il prossimo esercizio risultano inferiori rispetto alle attese iniziali.

A complicare ulteriormente la situazione arriva la dimissione del direttore finanziario Mike Schmidt, una mossa che ha alimentato ulteriormente l’incertezza sui mercati. L’azienda ha già avviato la ricerca di un nuovo CFO, ma il clima resta teso tra gli investitori, che temono ripercussioni sulla governance e sui controlli interni del gruppo.

Secondo Jefferies, la situazione rappresenta “un segnale molto negativo per B&M”, poiché l’errore contabile “mina la fiducia nella solidità dei controlli amministrativi e nella supervisione del management”. La banca d’investimento sottolinea inoltre che la revisione al ribasso di circa £40 milioni sull’intero esercizio risulta sproporzionata rispetto all’errore di £7 milioni, alimentando dubbi sulla trasparenza dei processi interni.

Jefferies ha infine ricordato di aver già avvertito che raggiungere gli obiettivi ridotti per il 2026 sarebbe stato difficile, e alla luce di questo nuovo profit warning conferma la propria prudenza sul titolo.

B&M ha provato a rassicurare gli azionisti dichiarando che, nonostante il momento critico, le prospettive a medio termine per il mercato britannico restano solide, e che l’obiettivo resta quello di stabilizzare il margine EBITDA a una percentuale a doppia cifra, anche se più bassa del previsto. Tuttavia, dopo due profit warning in meno di quindici giorni, la fiducia del mercato vacilla, e gli analisti temono che il titolo possa subire ulteriori pressioni nelle prossime settimane.

