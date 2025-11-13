b&m - BorsaInside.com

B&M European Value Retail, gruppo britannico leader nel settore dei discount, ha comunicato un sensibile calo dei profitti nel primo semestre dell’anno fiscale 2026. L’EBITDA rettificato è diminuito del 30,2%, frenato da una crescita quasi nulla delle vendite comparabili e da un aumento dei costi operativi. Nonostante il lieve rialzo dei ricavi complessivi, il titolo in Borsa ha perso l’1,2% subito dopo la pubblicazione dei conti.

La società, che gestisce 786 punti vendita nel Regno Unito e 140 in Francia, ha registrato un EBITDA rettificato (pre-IFRS 16) di 191 milioni di sterline nelle 26 settimane chiuse al 27 settembre, contro i 274 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi totali sono invece saliti del 4%, raggiungendo 2,75 miliardi di sterline, grazie soprattutto all’apertura di nuovi negozi piuttosto che a una crescita organica del fatturato.

La divisione B&M UK, che rappresenta il cuore del gruppo, ha evidenziato una crescita delle vendite comparabili quasi nulla (+0,1%), con buone performance nel comparto della merceologia generale, ma cali evidenti nelle categorie alimentari e grocery. Il margine lordo si è ridotto di 114 punti base, scendendo al 36,5%, a causa dei minori margini sulla merce non alimentare e degli investimenti nei prezzi su articoli chiave per mantenere la competitività.

Il nuovo CEO Tjeerd Jegen, in carica da giugno, ha presentato un piano di rilancio chiamato “Back to B&M Basics”, volto a ripristinare la redditività del gruppo attraverso una gestione più snella e una maggiore efficacia commerciale. “Il nostro piano di ritorno alle basi sta facendo progressi. Stiamo adottando misure concrete per migliorare l’esecuzione commerciale e rafforzare le performance finanziarie. Sono fiducioso che, nel tempo, queste azioni riporteranno una crescita sostenibile delle vendite comparabili nel Regno Unito”, ha dichiarato Jegen.

Nonostante un avvio debole del terzo trimestre, B&M ha confermato le stime annuali di EBITDA rettificato tra 470 e 520 milioni di sterline. L’azienda ha anche annunciato un rinnovamento della leadership, nominando Simon Hathway (proveniente da Action Holding B.V.) come nuovo Direttore Commerciale del Gruppo.

A livello finanziario, il dividendo intermedio è stato ridotto del 34%, a 3,5 pence per azione, per riflettere la flessione dei risultati. Il debito netto è salito a 859 milioni di sterline, con un leverage pari a 1,6 volte l’EBITDA rettificato, leggermente oltre l’intervallo obiettivo fissato tra 1,0 e 1,5 volte.

Una nota positiva arriva dalla controllata B&M France, che continua a distinguersi per dinamismo e solidità. I ricavi in territorio francese sono aumentati del 13,4%, raggiungendo 280 milioni di sterline, mentre le vendite comparabili hanno registrato una crescita del 5,2%, segno dell’ottimo posizionamento competitivo e dell’attrattiva del modello discount nel mercato transalpino.

In un contesto economico caratterizzato da inflazione persistente e forte concorrenza, B&M scommette sul ritorno alla semplicità e sull’efficienza operativa per riconquistare margini e fiducia degli investitori.

