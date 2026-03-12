Industria Automotive

BMW chiude il 2025 con conti solidi e dividendo invariato, ma guarda al 2026 con cautela: i dazi commerciali mordono i margini, mentre la svolta elettrica accelera con la nuova piattaforma Neue Klasse.

⚡ In sintesi — tre cose da sapere 📉 Nel 2026 i margini operativi dell’automotive BMW subiranno una contrazione stimata in circa 1,25 punti percentuali a causa dei dazi, con l’EBIT margin atteso tra il 4% e il 6%.

💶 Il 2025 si è chiuso meglio delle attese dei rivali: utile netto sopra i 7,4 miliardi di euro, dividendo confermato a 4,40 euro per azione, fatturato a 133,5 miliardi (-6,3%).

⚡ La transizione elettrica avanza: 442 mila BEV venduti nel 2025 (+17,9% sul totale consegne), 20 modelli full electric previsti entro fine 2026 e debutto del SUV iX3 sulla nuova piattaforma Neue Klasse.

I conti 2025: solidi, nonostante il vento contrario

In un settore dove diversi concorrenti hanno visto crollare la redditività, BMW ha tenuto la rotta. Il gruppo di Monaco ha chiuso il 2025 con un fatturato di 133,5 miliardi di euro, in calo del 6,3% rispetto all’anno precedente — una flessione attribuibile in larga parte all’erosione delle quote nel mercato cinese e all’effetto sfavorevole dei tassi di cambio.

A fare la differenza è stata la tenuta della redditività: l’utile prima delle imposte ha superato i 10 miliardi, attestandosi a 10,2 miliardi di euro, con un margine EBT consolidato stabile al 7,7%. L’utile netto ha superato i 7,4 miliardi, sostanzialmente in linea con il 2024. Il consiglio di amministrazione proporrà all’assemblea degli azionisti un dividendo invariato a 4,40 euro per azione ordinaria.

📊 Principali indicatori BMW — confronto 2024/2025

Indicatore 2025 Note Fatturato 133,5 mld € -6,3% vs 2024 Utile pre-imposte 10,2 mld € Margine EBT 7,7% Utile netto > 7,4 mld € Stabile vs 2024 EBIT margin Auto 5,3% Q4 al 3,7% Dividendo 4,40 € / azione Invariato Vendite BEV 442.000 unità 17,9% del totale

Il 2026 e il peso dei dazi: fino a 1,25 punti di margine in meno

Le previsioni per l’anno in corso sono improntate alla prudenza. BMW stima che l’EBIT margin della divisione Automotive si collochi tra il 4% e il 6% nel 2026, in un intervallo che riflette l’incertezza sul fronte commerciale globale. La variabile più rilevante è l’inasprimento dei dazi doganali: il gruppo stima che le nuove barriere commerciali possano erodere da sole circa 1,25 punti percentuali di margine operativo.

I dazi non sono un rischio astratto: per BMW valgono già oltre un punto di margine operativo, in un business dove ogni decimale conta.

La debolezza del segmento auto era già emersa nell’ultimo trimestre del 2025, quando il margine si era fermato al 3,7%, sotto il 4% atteso dal consenso degli analisti. Sul fronte delle consegne, il gruppo prevede volumi globali sostanzialmente stabili rispetto al 2025, con potenziale di crescita in Europa e negli Stati Uniti e un andamento piatto in Cina.

La svolta elettrica: Neue Klasse e 20 modelli BEV entro fine 2026

Sul fronte della transizione energetica, BMW accelera. Nel 2025 le consegne di veicoli completamente elettrici hanno raggiunto 442 mila unità — il 17,9% del totale — mentre includendo anche gli ibridi plug-in il numero sale a 642 mila, circa un quarto delle vendite globali del gruppo.

Il 2026 segnerà il debutto della piattaforma Neue Klasse, l’architettura elettrica di nuova generazione sviluppata da Monaco. Il primo modello a montarla sarà il SUV BMW iX3, prodotto nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria. Entro la fine dell’anno il gruppo punta ad avere in listino 20 modelli completamente elettrici. Tra il 2026 e il 2027 sono previsti inoltre oltre 40 nuovi modelli o aggiornamenti significativi, incluse le nuove generazioni di Serie 3 e X5, disponibili con diverse opzioni di motorizzazione.

💰 Implicazioni per chi investe Cosa significa tutto questo per i tuoi investimenti BMW rappresenta oggi un caso interessante per chi guarda al settore automotive con un orizzonte di medio periodo. Da un lato, il gruppo dimostra una resilienza superiore alla media: mantiene dividendi stabili, utili a doppia cifra e una traiettoria elettrica credibile in un momento in cui molti rivali arrancano. Dall’altro, i rischi non mancano. La compressione dei margini legata ai dazi è quantificata e reale, non una proiezione teorica. Il mercato cinese — storicamente cruciale per il premium tedesco — rimane sotto pressione strutturale. E la finestra in cui la nuova piattaforma Neue Klasse dovrà dimostrare il suo valore competitivo è stretta. Per chi è già esposto al titolo, la stabilità del dividendo è un segnale di fiducia del management. Per chi valuta un ingresso, il punto chiave da monitorare è l’evoluzione del quadro tariffario globale: uno scenario di de-escalation sui dazi potrebbe ridare slancio ai margini in modo significativo già nella seconda metà del 2026.