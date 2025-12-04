Bodycote - BorsaInside.com

Barclays rivede al rialzo la propria visione su Bodycote, storico gruppo britannico specializzato nei trattamenti termici per l’industria, individuando una serie di fattori capaci di sostenere in modo significativo l’andamento del titolo nei prossimi anni. La banca d’affari ha infatti alzato la raccomandazione a overweight e incrementato il target price a 765 pence, un valore che implica un potenziale upside di circa il 21 percento rispetto alla chiusura del 2 dicembre.

Secondo gli analisti, il mercato starebbe sottovalutando il contributo che alcuni comparti strategici possono garantire a Bodycote, in un contesto globale sempre più guidato dall’espansione dei data center e dalle nuove esigenze energetiche legate all’intelligenza artificiale.

La domanda dei data center come motore nascosto di crescita

Il primo catalizzatore individuato da Barclays riguarda la crescente necessità di energia generata dalla diffusione mondiale dei data center. Questo fenomeno, che richiede infrastrutture efficienti e un numero sempre maggiore di turbine, avrebbe un impatto diretto sul business di Bodycote.

Attualmente circa il 4 percento dei ricavi core proviene dal settore delle turbine a gas industriali, in particolare tramite collaborazioni con Siemens Energy e GE Vernova. Bodycote contribuisce fornendo processi avanzati come la pressatura isostatica a caldo e trattamenti termici indispensabili per la componentistica.

Barclays prevede che le spedizioni di turbine Siemens Energy cresceranno con un tasso composto del 29 percento tra il 2025 e il 2028, spinte dall’aumento della capacità richiesta dalle infrastrutture digitali. Se la tendenza verrà confermata, il peso delle turbine industriali potrebbe arrivare a rappresentare l’8 percento dei ricavi del gruppo nel 2028, raddoppiando rispetto ai livelli attuali.

Aerospazio e difesa: due settori in forte accelerazione

Un secondo e terzo catalizzatore arrivano dai comparti aerospaziale e difesa, entrambi attualmente in piena fase di espansione.

Le attività legate ai motori civili, tra produzione e post vendita, rappresentano circa il 17 percento dei ricavi, mentre la difesa contribuisce per un ulteriore 6 percento.

Barclays segnala un’accelerazione nella produzione dei motori LEAP tra luglio e ottobre 2025, prevedendo che questo ritmo possa mantenersi costante fino al 2028. Parallelamente aumentano anche i volumi associati ai motori della famiglia Trent, mentre la spesa per gli equipaggiamenti NATO al di fuori degli Stati Uniti dovrebbe crescere a un ritmo del 10 percento annuo dal 2024 al 2030.

Si tratta di tendenze che posizionano Bodycote in un ruolo chiave nelle supply chain globali del settore aerospaziale.

Efficienza interna e margini in aumento

Il quarto catalizzatore messo in luce da Barclays riguarda la riorganizzazione interna del gruppo. Le iniziative denominate Optimise/Perform, unite a una maggiore efficienza operativa e a un miglior mix di prodotti, dovrebbero permettere a Bodycote di ampliare sensibilmente la redditività.

L’azienda punta a superare il 20 percento di margine EBITA entro il 2028, un obiettivo ritenuto raggiungibile dagli analisti. Barclays stima un margine del 18,6 percento nel 2027, cioè 260 punti base in più rispetto al 2025, e vede il 2025 come l’anno più debole prima di un ritorno alla crescita organica nel 2026.

A supporto della profittabilità ci saranno inoltre i benefici del piano di ottimizzazione, con risparmi attesi tra 3 e 4 milioni di sterline, e la ripresa degli ordini legati al settore petrolifero e del gas.

Una valutazione ancora attraente rispetto ai concorrenti

Il quinto elemento che ha convinto Barclays a migliorare il giudizio sul titolo riguarda la valutazione. Nonostante le prospettive di crescita, Bodycote viene scambiata a 12,9 volte gli utili attesi nel 2026, un multiplo che la colloca tra i titoli più economici dell’intero comparto dei beni strumentali nel Regno Unito e in Europa.

Il titolo presenta infatti uno sconto del 32 percento sul multiplo EV/EBITA e del 35 percento sul rapporto prezzo/utili rispetto ai concorrenti.

A ciò si aggiunge il programma di buyback da 30 milioni di sterline, in via di completamento a gennaio 2026, con la possibilità di un’ulteriore operazione della stessa entità grazie a un leverage inferiore a una volta.

Secondo Barclays, Bodycote è quindi nelle condizioni per tornare a una crescita dell’utile per azione dell’11 percento composto tra il 2026 e il 2027, recuperando terreno rispetto ai competitor dopo un anno in cui il titolo è rimasto fermo, mentre il settore ha registrato un progresso dell’8 percento.

