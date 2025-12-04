Telefonica - BorsaInside.com

Bank of America ha deciso di rivedere al ribasso il giudizio su Telefonica, passando da Neutral a Underperform, dopo un anno giudicato estremamente deludente sul fronte finanziario e strategico. Secondo gli analisti, il gruppo spagnolo si trova oggi in una sorta di limbo operativo, con una generazione di cassa indebolita, un dividendo drasticamente ridotto e nessun vero passo avanti nelle operazioni strategiche che il mercato attendeva da tempo.

Il team guidato da David Wright spiega che la nuova valutazione riflette un duplice fattore:

il potenziale di rendimento inferiore rispetto al target price stabilito da BofA

rispetto al target price stabilito da BofA un dividendo meno competitivo, dopo il taglio annunciato dall’azienda.

Una revisione strategica senza risultati concreti

La banca sottolinea come la recente revisione della strategia industriale non abbia prodotto le operazioni di M&A che molti investitori consideravano inevitabili. Al contrario, Telefonica ha preferito concentrare gli sforzi sulla stabilizzazione del bilancio, rivedendo al ribasso le previsioni di free cash flow e riducendo il dividendo di circa la metà per contenere la leva finanziaria.

Secondo BofA, nuove operazioni straordinarie restano possibili, così come un eventuale aumento di capitale, ma al momento non ci sono catalizzatori credibili in grado di sostenere un miglioramento del titolo.

Un dividendo che non basta a rassicurare il mercato

Il rendimento attuale, pari al 4%, viene definito “relativamente generoso” rispetto ai principali competitor europei. Tuttavia, la banca ritiene che non sia sufficiente a compensare la scarsa visibilità sulla crescita futura e sulle tempistiche di un effettivo risanamento patrimoniale.

Le previsioni BofA sul settore telecom europeo

Al di là del caso Telefonica, Bank of America mantiene una visione positiva ma non uniforme sul comparto delle telecomunicazioni in Europa nel 2026. Il settore, secondo gli analisti, ha rafforzato la sua natura difensiva grazie a:

un miglior controllo dei costi

investimenti in calo rispetto ai cicli precedenti

un flusso di cassa operativo in progressivo recupero

La crescita dei ricavi domestici da servizi dovrebbe migliorare dallo 0,2% nel 2025 all’1,0% nel 2026, trainata dalla domanda B2B, mentre il segmento consumer continua a subire la pressione della concorrenza sui prezzi.

Consolidamento ancora al centro del futuro delle telco

Per BofA, la spinta alla crescita del settore passa ancora dal consolidamento delle reti mobili, con una probabile accelerazione delle operazioni già nel 2026. L’obiettivo è arrivare a mercati con tre operatori principali, ritenuti più sostenibili in termini di investimenti e margini.

Parallelamente, gli analisti evidenziano la crescita dell’adozione dell’intelligenza artificiale, che sta superando le semplici applicazioni al customer care per estendersi alla gestione delle reti e alla manutenzione predittiva.

Capitale in calo e free cash flow in aumento

La spesa in conto capitale dovrebbe continuare a diminuire con il completamento delle reti in fibra in diversi Paesi europei, favorendo un aumento del free cash flow stimato attorno al 9% nel 2026.

BofA prevede inoltre che i dividendi del settore resteranno ampiamente sostenibili, con un rendimento medio vicino al 6%, accompagnato da una crescita moderata.

