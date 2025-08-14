un palazzo con la scritta Admiral sull'ingresso e un grafico in crescita in sovrimpressione
Admiral - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Giornata di euforia per Admiral Group, con il titolo che giovedì ha guadagnato oltre il 5% in Borsa dopo la pubblicazione di risultati finanziari nettamente superiori alle attese. L’assicuratore britannico ha registrato un balzo del 69% degli utili complessivi, trainato dal settore auto nel Regno Unito, in aumento del 56% rispetto all’anno precedente.

Le performance hanno superato ampiamente le previsioni degli analisti: l’utile ante imposte si è attestato al 2,6% sopra il consenso, mentre la divisione auto nazionale ha battuto le stime del 5,9%. Anche il ramo abitazioni ha brillato, con un profitto del 32,6% oltre le attese.

Sul fronte delle assicurazioni viaggi e animali domestici, la società ha riportato una perdita di soli 0,1 milioni di sterline, molto migliore della flessione prevista di 1 milione. Le attività internazionali, invece, hanno deluso, chiudendo con una perdita di 0,6 milioni di sterline a fronte di un utile atteso di 1 milione.

Risultati eccezionali anche per Admiral Money, che ha registrato un utile ante imposte superiore del 63% alle stime. Per quanto riguarda la filiale italiana, oggetto di un recente piano di risanamento, la società ha dichiarato che l’andamento è in linea con il percorso stabilito.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Indicatori chiave e solidità finanziaria

Il combined ratio di gruppo si è attestato al 77,7%, migliorando di 2,8 punti percentuali rispetto alle previsioni. Nel comparto auto UK, il combined ratio è sceso al 71,2%, con un ratio core del 76,6%. Il loss ratio corrente del 72,3% è risultato 1,5 punti migliore delle attese, mentre i rilasci di sinistri hanno toccato il 12,6%, superando le stime di 1,3 punti.

L’utile per azione è salito a 130,9 pence (+6% rispetto al consenso), e il dividendo è stato fissato a 115,0 pence, con un incremento dell’8,6% sulle attese.

Prima della diffusione dei dati, le azioni Admiral quotavano 3.368 pence, per una capitalizzazione di 10,3 miliardi di sterline (circa 11,9 miliardi di euro).

Migliori Piattaforme di Trading

BrokerDeposito minimoCaratteristicheInfo
FP Markets FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live
iFOREX iFOREX 100 USD ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$
eToro eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita
IQ Option IQ Option 50€ - Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica
Fineco Fineco ZERO - N.1 in Italia Scopri di più

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Le prospettive secondo Jefferies

In una nota, gli analisti di Jefferies hanno evidenziato che i recenti dati dell’ONS indicano una possibile inversione di tendenza nei prezzi del settore. Il management ha confermato un rallentamento del calo dei prezzi trimestre dopo trimestre, pur precisando di non aver ancora osservato incrementi significativi. Gli esperti avvertono tuttavia che, senza un aumento dei premi, la redditività del mercato assicurativo rischia di peggiorare nei prossimi mesi.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
CONTO DEMO GRATUITO FP Markets recensioni » * Avviso di rischio
Deposito minimo 100$
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
APRI DEMO LIVE Dukascopy recensioni » * Avviso di rischio
Deposito minimo 100 USD
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
✔️ Leva fino a 30: 1
✔️ Fai trading 7 giorni su 7
DEMO 5000$ iFOREX recensioni » * Avviso di rischio
Deposito minimo 50$
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
Prova Demo Gratuita eToro recensioni » * Avviso di rischio

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

BrokerDeposito minimoCaratteristicheInfo
FP Markets FP Markets 100$ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy 100$ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live
iFOREX iFOREX 100 USD ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$
eToro eToro 50$ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.