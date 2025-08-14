Admiral - BorsaInside.com

Giornata di euforia per Admiral Group, con il titolo che giovedì ha guadagnato oltre il 5% in Borsa dopo la pubblicazione di risultati finanziari nettamente superiori alle attese. L’assicuratore britannico ha registrato un balzo del 69% degli utili complessivi, trainato dal settore auto nel Regno Unito, in aumento del 56% rispetto all’anno precedente.

Le performance hanno superato ampiamente le previsioni degli analisti: l’utile ante imposte si è attestato al 2,6% sopra il consenso, mentre la divisione auto nazionale ha battuto le stime del 5,9%. Anche il ramo abitazioni ha brillato, con un profitto del 32,6% oltre le attese.

Sul fronte delle assicurazioni viaggi e animali domestici, la società ha riportato una perdita di soli 0,1 milioni di sterline, molto migliore della flessione prevista di 1 milione. Le attività internazionali, invece, hanno deluso, chiudendo con una perdita di 0,6 milioni di sterline a fronte di un utile atteso di 1 milione.

Risultati eccezionali anche per Admiral Money, che ha registrato un utile ante imposte superiore del 63% alle stime. Per quanto riguarda la filiale italiana, oggetto di un recente piano di risanamento, la società ha dichiarato che l’andamento è in linea con il percorso stabilito.

Indicatori chiave e solidità finanziaria

Il combined ratio di gruppo si è attestato al 77,7%, migliorando di 2,8 punti percentuali rispetto alle previsioni. Nel comparto auto UK, il combined ratio è sceso al 71,2%, con un ratio core del 76,6%. Il loss ratio corrente del 72,3% è risultato 1,5 punti migliore delle attese, mentre i rilasci di sinistri hanno toccato il 12,6%, superando le stime di 1,3 punti.

L’utile per azione è salito a 130,9 pence (+6% rispetto al consenso), e il dividendo è stato fissato a 115,0 pence, con un incremento dell’8,6% sulle attese.

Prima della diffusione dei dati, le azioni Admiral quotavano 3.368 pence, per una capitalizzazione di 10,3 miliardi di sterline (circa 11,9 miliardi di euro).

Le prospettive secondo Jefferies

In una nota, gli analisti di Jefferies hanno evidenziato che i recenti dati dell’ONS indicano una possibile inversione di tendenza nei prezzi del settore. Il management ha confermato un rallentamento del calo dei prezzi trimestre dopo trimestre, pur precisando di non aver ancora osservato incrementi significativi. Gli esperti avvertono tuttavia che, senza un aumento dei premi, la redditività del mercato assicurativo rischia di peggiorare nei prossimi mesi.

