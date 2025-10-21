Alibaba - BorsaInside.com

Le azioni di Alibaba hanno registrato un deciso balzo nelle contrattazioni di Hong Kong, spinte dall’entusiasmo per un ambizioso progetto di intelligenza artificiale con cui il gruppo di Jack Ma punta a competere direttamente con ByteDance, la società madre di TikTok.

Secondo quanto riportato da Sina Tech, la divisione Quark di Alibaba sarebbe al lavoro su una nuova piattaforma di IA conversazionale denominata “Piano C”, concepita per rivaleggiare con Doubao, il chatbot lanciato da ByteDance. La notizia ha scatenato un’ondata di ottimismo tra gli investitori: il titolo Alibaba (HK:9988) è salito fino al +4,2%, toccando quota 169,0 HK$, tra i principali traini dell’indice Hang Seng, in rialzo dell’1,7%.

Il Piano C rappresenta uno dei progetti più ambiziosi dell’ecosistema Alibaba nel campo dell’intelligenza artificiale. Il suo sviluppo è guidato dal team principale di Quark, con il supporto di Tongyi Labs, il laboratorio interno che costituisce il fulcro delle attività IA del gruppo.

È proprio da Tongyi che sono nati i modelli linguistici avanzati Qwen, considerati tra i più evoluti in Cina e capaci di competere con i principali LLM (Large Language Models) a livello globale.

L’obiettivo di Alibaba è chiaro: consolidare la propria posizione nel settore dell’AI e contendere a ByteDance la leadership tecnologica nel mercato cinese, dove la corsa all’intelligenza artificiale sta diventando una delle sfide più accese tra i big del digitale.

Con Doubao da un lato e Piano C dall’altro, il duello tra i due colossi promette di ridefinire gli equilibri dell’innovazione in Asia, con possibili ripercussioni anche sui mercati internazionali.

Il rally delle azioni Alibaba conferma dunque la fiducia degli investitori nella strategia del gruppo e nel potenziale del suo nuovo progetto IA, che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella competizione tecnologica con ByteDance.

