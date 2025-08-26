BioArtic Novartis - BorsaInside.com

Le azioni di BioArctic AB (ST:BIOAb) hanno registrato un rialzo di oltre il 13% nella seduta di martedì, spinte dall’annuncio di un importante accordo di opzione, collaborazione e licenza con Novartis. L’intesa punta a sfruttare la tecnologia proprietaria BrainTransporter di BioArctic per sviluppare un nuovo candidato farmaco destinato al trattamento di una malattia neurodegenerativa non ancora resa pubblica.

Secondo quanto comunicato dall’azienda svedese con sede a Stoccolma, l’accordo prevede un pagamento iniziale di 30 milioni di dollari. Inoltre, se Novartis deciderà di esercitare l’opzione e portare avanti lo sviluppo di un farmaco derivante dalla collaborazione, BioArctic potrebbe ricevere fino a 772 milioni di dollari in ulteriori pagamenti milestone.

L’intesa include anche royalty scaglionate a cifra singola media sulle eventuali vendite globali del futuro prodotto. Una volta attivata l’opzione, sarà Novartis a gestire in piena autonomia sviluppo e commercializzazione a livello mondiale.

Questa partnership rappresenta la terza collaborazione per la piattaforma BrainTransporter di BioArctic. In precedenza, l’azienda aveva siglato:

un accordo di valutazione della ricerca con Eisai per il progetto BAN2802 ;

con per il progetto ; un contratto di licenza globale con Bristol Myers Squibb per il programma di anticorpi PyroGlutamate-amyloid-beta, dove il candidato BAN2803 sfrutta la stessa tecnologia.

BioArctic ha precisato che continuerà a mantenere i diritti sulla piattaforma BrainTransporter per futuri accordi strategici, rafforzando così il proprio ruolo nel settore delle biotecnologie neurodegenerative.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati.

