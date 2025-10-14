Easyjet - BorsaInside.com

Le azioni EasyJet tornano a brillare a Londra dopo settimane di volatilità. Nella mattinata di martedì, il titolo della compagnia aerea low-cost è salito fino al +7%, per poi stabilizzarsi intorno a un +3,5% alle 07:55 GMT, spinto da voci di mercato che parlano di una potenziale offerta di acquisizione da parte del gruppo MSC.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il colosso marittimo guidato dalla famiglia Aponte starebbe valutando un’operazione strategica di grande portata, finalizzata a rafforzare la propria presenza nel settore dei trasporti integrati, unendo trasporto aereo, crocieristico e terrestre sotto un’unica visione logistica.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Il valore di EasyJet, sulla base delle quotazioni attuali, si aggira intorno ai 3,6 miliardi di sterline, ma un’eventuale offerta ufficiale da parte di MSC potrebbe spingersi fino a 4 miliardi di sterline.

L’operazione, se confermata, potrebbe avvenire in partnership con un fondo d’investimento, replicando la formula già utilizzata da MSC in passate acquisizioni, come quella dei treni Italo insieme a Global Infrastructure Partners o gli investimenti portuali condotti con BlackRock.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Per MSC, un accordo di questo tipo rappresenterebbe un passo strategico nel potenziamento del settore crocieristico, offrendo ai propri clienti una rete di collegamenti aerei diretti con gli scali principali in Europa e rafforzando così la sinergia tra voli, navi e trasporto su rotaia.

Nonostante la ripresa odierna, le azioni EasyJet hanno perso circa l’11% da inizio anno, a fronte di un calo più contenuto, pari al 2%, dell’indice europeo dedicato ai viaggi e al tempo libero. Tuttavia, le indiscrezioni sull’interesse di MSC sembrano aver riacceso la fiducia degli investitori, che vedono nella possibile fusione un’opportunità di rilancio per la compagnia britannica, reduce da mesi di margini compressi e costi operativi elevati.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Al momento né MSC né EasyJet hanno rilasciato commenti ufficiali, ma l’attenzione dei mercati resta alta: un’eventuale conferma potrebbe segnare una delle più importanti operazioni di integrazione tra trasporto marittimo e aereo in Europa degli ultimi anni.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità FP Markets 4 /5 ✓ - 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito Dukascopy 4.9 /5 ✓ - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live iFOREX Europe 3.5 /5 ✓ ✔️ Oltre 750 CFD disponibili Demo 5000$ eToro 4.7 /5 ✓ - Trading online ETF - CRYPTO - CFD Prova demo gratuita Attenzione: CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it