I titoli del lusso tornano a respirare. Dopo mesi di cautela e flessioni, il colosso francese LVMH ha riportato risultati trimestrali superiori alle previsioni, innescando un’ondata di entusiasmo sui mercati europei e rilanciando la fiducia in un comparto che sembrava in affanno.

Mercoledì mattina le azioni LVMH sono balzate di oltre il 12%, superando quota 599 euro, dopo la pubblicazione dei dati che segnalano un ritorno alla crescita grazie al rinnovato interesse dei consumatori cinesi. L’effetto è stato immediato: anche i principali concorrenti, tra cui Hermès, Kering, Richemont, Burberry e Moncler, hanno registrato incrementi tra il 5% e l’8%, segno di un rinnovato ottimismo nel settore.

LVMH torna a crescere grazie alla domanda asiatica

Per la prima volta nel 2025, il gruppo guidato da Bernard Arnault ha mostrato un incremento dell’1% nelle vendite consolidate del trimestre, un dato che ha sorpreso positivamente gli analisti. Secondo quanto dichiarato dal Chief Financial Officer Cecile Cabanis, la Cina continentale è tornata in positivo, mentre l’intera area asiatica – escluso il Giappone – ha mostrato un “miglioramento notevole” nei primi nove mesi dell’anno.

Il risultato rappresenta un segnale importante per un settore che, negli ultimi trimestri, aveva sofferto il rallentamento della spesa discrezionale e la contrazione dei consumi di fascia alta. Tuttavia, LVMH ha dimostrato che la domanda nel lusso sta gradualmente stabilizzandosi, soprattutto nei mercati orientali dove la clientela sta tornando a spendere.

Analisti ottimisti: la stagione dei risultati potrebbe sorprendere

Gli esperti di JPMorgan vedono ora un contesto più favorevole e prevedono una stagione di bilanci positiva per l’intero comparto. “Il sentiment sta migliorando e ci aspettiamo una performance solida da parte dei principali marchi, specialmente da quelli che stanno cavalcando un forte slancio del brand”, hanno spiegato in una nota agli investitori.

Nonostante la prudenza per il quarto trimestre, dovuta ai rischi valutari e all’incertezza macroeconomica, Cabanis ha sottolineato che LVMH “resta fiduciosa nel riposizionamento creativo in corso” e che la crescita sarà “progressiva e sostenibile nel tempo”.

Moda e pelletteria: segnali di svolta per la divisione chiave

Il comparto moda e pelletteria, che comprende marchi iconici come Louis Vuitton e Dior, ha registrato un calo del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, la contrazione si è rivelata nettamente inferiore al -9% del trimestre precedente, indicando un possibile punto di inversione per la divisione più redditizia del gruppo.

Questo miglioramento, unito alla stabilizzazione della domanda asiatica, suggerisce che il lusso potrebbe aver superato la fase più critica del ciclo post-pandemico.

Il contesto globale: pressioni ma anche nuove opportunità

Il settore resta comunque sotto pressione. Dopo il boom registrato tra il 2021 e il 2023, la domanda di beni di lusso ha subito un raffreddamento, penalizzando in particolare i consumatori più sensibili ai prezzi. A pesare sono anche fattori esterni come i dazi commerciali imposti dagli Stati Uniti, le tensioni nel mercato immobiliare cinese e l’aumento dei costi delle materie prime preziose come oro e argento, che ha colpito il segmento della gioielleria.

Nonostante ciò, LVMH e gli altri leader del comparto sembrano pronti a riaccendere la crescita, puntando su innovazione, esclusività e rinnovamento creativo per conquistare una clientela globale sempre più selettiva.

