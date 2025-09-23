un caccia USA coperto in buona parta dalla bandiera degli Stati Uniti
Serco - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Le azioni di Serco Group (LON: SRP) hanno registrato un rialzo del 3,1% dopo l’annuncio di un accordo di enorme valore con l’Aeronautica militare statunitense. La divisione MT&S della società si è infatti aggiudicata un contratto quadro IDIQ (indefinite delivery, indefinite quantity) che prevede un massimo di 972 milioni di dollari (circa 720 milioni di sterline) nell’arco di cinque anni.

Secondo le stime, l’intesa inizierà a generare entrate per circa 60 milioni di dollari nel 2026, pari a circa l’1% dei ricavi complessivi del gruppo, per poi crescere progressivamente.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

A partire dal 2027, il fatturato potenziale derivante dal contratto potrebbe raggiungere gli 80-100 milioni di dollari all’anno, con un incremento stimato del 25% per l’attività di base di MT&S. Il progetto coinvolgerà oltre 20 basi militari statunitensi e contribuirà a rafforzare la posizione di Serco nel settore della formazione e simulazione militare.

Gli analisti sottolineano che, pur non avendo un impatto immediato di grande portata sui conti del gruppo, l’accordo consolida la visibilità sui ricavi e potrebbe migliorare i margini operativi già dal medio termine. Le previsioni aggiornate indicano infatti una crescita del 2,5% nel 2026 e un’accelerazione al 4,5% nel 2027, a conferma del trend positivo seguito alla recente acquisizione del business MT&S da Northrop Grumman.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Parallelamente, Serco ha reso nota la nomina di Michael LaRouche come nuovo CEO della divisione Nord America. Proveniente da realtà di primo piano come Lockheed Martin e Raytheon, LaRouche è considerato dagli analisti di Jefferies un innesto strategico per rafforzare la leadership nel comparto difesa e sostenere l’espansione sul mercato statunitense.

Il mix tra nuovi contratti miliardari e scelte di management mirate conferma il momento positivo per Serco, che continua a consolidarsi come uno dei principali attori globali nel settore dei servizi alla difesa e alla sicurezza.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
FP Markets FP Markets
4.3/5 (2191)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4/5 (2363)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX Europe iFOREX Europe
3.9/5 (711)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
4.6/5 (1952)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
IQ Option IQ Option
4.1/5 (714)
- Regulated CySEC License 247/14
Conto di pratica
Fineco Fineco
3.9/5 (196)
- N.1 in Italia
Scopri di più
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF CRYPTO CFD
  • Licenza: CySEC FCA ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
FP Markets FP Markets
4.7/5 (727)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4/5 (541)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX Europe iFOREX Europe
4.3/5 (519)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
4.6/5 (1628)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.