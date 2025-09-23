Serco - BorsaInside.com

Le azioni di Serco Group (LON: SRP) hanno registrato un rialzo del 3,1% dopo l’annuncio di un accordo di enorme valore con l’Aeronautica militare statunitense. La divisione MT&S della società si è infatti aggiudicata un contratto quadro IDIQ (indefinite delivery, indefinite quantity) che prevede un massimo di 972 milioni di dollari (circa 720 milioni di sterline) nell’arco di cinque anni.

Secondo le stime, l’intesa inizierà a generare entrate per circa 60 milioni di dollari nel 2026, pari a circa l’1% dei ricavi complessivi del gruppo, per poi crescere progressivamente.

A partire dal 2027, il fatturato potenziale derivante dal contratto potrebbe raggiungere gli 80-100 milioni di dollari all’anno, con un incremento stimato del 25% per l’attività di base di MT&S. Il progetto coinvolgerà oltre 20 basi militari statunitensi e contribuirà a rafforzare la posizione di Serco nel settore della formazione e simulazione militare.

Gli analisti sottolineano che, pur non avendo un impatto immediato di grande portata sui conti del gruppo, l’accordo consolida la visibilità sui ricavi e potrebbe migliorare i margini operativi già dal medio termine. Le previsioni aggiornate indicano infatti una crescita del 2,5% nel 2026 e un’accelerazione al 4,5% nel 2027, a conferma del trend positivo seguito alla recente acquisizione del business MT&S da Northrop Grumman.

Parallelamente, Serco ha reso nota la nomina di Michael LaRouche come nuovo CEO della divisione Nord America. Proveniente da realtà di primo piano come Lockheed Martin e Raytheon, LaRouche è considerato dagli analisti di Jefferies un innesto strategico per rafforzare la leadership nel comparto difesa e sostenere l’espansione sul mercato statunitense.

Il mix tra nuovi contratti miliardari e scelte di management mirate conferma il momento positivo per Serco, che continua a consolidarsi come uno dei principali attori globali nel settore dei servizi alla difesa e alla sicurezza.

