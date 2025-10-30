Kongsberg - BorsaInside.com

Giornata pesante per Kongsberg Gruppen, che ha visto il titolo precipitare di circa il 14% dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre. Il gruppo norvegese attivo nei settori difesa, aerospazio e tecnologia marittima ha riportato ricavi inferiori alle aspettative del mercato, nonostante un quadro operativo in crescita e una solida domanda internazionale.

Nel trimestre chiuso a settembre 2025, Kongsberg ha registrato ricavi pari a 13,3 miliardi di NOK, con un incremento del 12% su base annua ma con un risultato inferiore di circa l’11% rispetto al consenso degli analisti. Il mancato raggiungimento delle stime ha pesato immediatamente sul sentiment degli investitori, mettendo in secondo piano i progressi industriali.

L’EBIT si è attestato a 2,02 miliardi di NOK, per un margine del 15,2%, leggermente al di sotto del 15,7% registrato nello stesso periodo dell’anno precedente. Sul fronte commerciale, però, i numeri restano molto solidi: gli ordini acquisiti hanno raggiunto 16,9 miliardi di NOK rispetto ai 13 miliardi del terzo trimestre 2024, con un book-to-bill di 1,27 e un portafoglio complessivo che tocca un nuovo massimo storico di 142,3 miliardi di NOK.

Il CEO Geir Håøy ha sottolineato come la domanda continui a essere robusta tanto dal settore della difesa quanto da quello civile, ribadendo la rilevanza delle tecnologie del gruppo in uno scenario geopolitico globale in evoluzione.

A trainare la crescita è stata soprattutto la divisione Kongsberg Defence & Aerospace, che ha messo a segno un balzo del 38% nei ricavi, arrivati a 5,9 miliardi di NOK grazie alla forte domanda di sistemi missilistici e soluzioni per la difesa aerea. Più debole invece il comparto marittimo: Kongsberg Maritime ha riportato un lieve calo dell’1% a 6,4 miliardi di NOK, pur segnalando una crescita organica del 2% al netto di effetti straordinari e modifiche di portafoglio.

Tutte le linee di business hanno comunque contribuito all’espansione del portafoglio ordini, con performance eccezionali nel mercato delle nuove costruzioni navali, che registra un incremento del 51% rispetto al terzo trimestre 2024.

Sul fronte strategico, il gruppo ha confermato un passaggio epocale: la volontà di quotare in Borsa il ramo marittimo e di riunire le attività Defense & Aerospace e Discovery in una realtà separata, processo che dovrebbe completarsi entro il 2026. Al termine della riorganizzazione, Håøy lascerà il ruolo di amministratore delegato.

Il mercato, pur riconoscendo la forza strutturale del business e la visibilità sugli ordini futuri, ha reagito con forza alla sorpresa negativa sui ricavi. Gli investitori ora guardano alla capacità del gruppo di trasformare l’enorme backlog in profitti e cash flow costanti nel corso dei prossimi trimestri, in un settore caratterizzato da cicli di consegna lunghi e forte competizione internazionale.

