Le azioni di Theon International Plc (AS:THEON) hanno registrato un forte rialzo del 17,8% nella seduta di lunedì, spinte dall’annuncio di una mossa strategica di grande rilievo: l’acquisizione di una quota del 9,8% nella società francese Exosens SA, specializzata in tecnologie elettro-ottiche di nuova generazione. Il valore complessivo dell’operazione ammonta a 268,7 milioni di euro.

Con questo investimento, Theon diventerà il secondo azionista più importante di Exosens, subito dopo Groupe HLD, consolidando così la propria posizione in un settore ad alto contenuto tecnologico e strategico.

Il prezzo pattuito per l’operazione, pari a 54 euro per azione, sarà coperto inizialmente tramite un prestito ponte concesso da UBS Europe SE e Citibank Europe PLC. L’azienda ha dichiarato l’intenzione di rifinanziare successivamente l’importo attraverso una combinazione di nuovo debito a lungo termine e emissioni di azioni destinate al mercato.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Una partnership che si rafforza

Exosens rappresenta una realtà di primo piano nel campo delle soluzioni elettro-ottiche avanzate, con competenze che spaziano dall’amplificazione della luce al rilevamento di precisione e all’imaging ad alte prestazioni. Le due società vantano una collaborazione consolidata da anni, frutto di importanti commesse portate a termine con successo in Europa e Medio Oriente.

THEON ed EXOSENS collaborano da molto tempo, condividendo obiettivi e risultati importanti nei mercati internazionali”, ha spiegato Christian Hadjiminas, fondatore e amministratore delegato di Theon International. “Questo investimento non cambia la natura della nostra relazione commerciale, che continuerà a essere regolata dagli accordi esistenti e a basarsi su una fiducia reciproca costruita nel tempo.”

Prossimi passi e tempistiche

L’operazione resta soggetta all’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari previste in diversi Paesi, con il closing atteso per l’inizio del primo trimestre 2026.
Nel frattempo, UBS Europe SE ha svolto il ruolo di advisor finanziario esclusivo di Theon, mentre lo studio legale Clifford Chance ha fornito consulenza legale per la definizione dell’accordo.

Con questa acquisizione, Theon punta a rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mercato globale della tecnologia elettro-ottica, un settore in rapida crescita trainato da applicazioni militari, industriali e di sicurezza. Il balzo in Borsa conferma l’apprezzamento degli investitori per una strategia che combina espansione internazionale, innovazione tecnologica e solidità finanziaria.

