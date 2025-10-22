Halfords - BorsaInside.com

Le azioni Halfords Group PLC (LON:HFD) hanno registrato un forte balzo del 7,2% dopo che il colosso britannico dei prodotti e servizi per auto e biciclette ha comunicato risultati semestrali superiori alle attese. Gli investitori hanno accolto con entusiasmo l’aggiornamento commerciale, che conferma la solidità del gruppo nonostante un contesto economico ancora complesso.

Nel primo semestre dell’esercizio fiscale chiuso il 26 settembre 2025, Halfords ha messo a segno una crescita delle vendite comparabili del 4,1%, superando le previsioni degli analisti. La divisione Retail ha registrato un incremento del 4,0%, mentre il segmento Autocentres ha segnato un +4,3%, grazie alla domanda sostenuta di servizi di manutenzione e assistenza veicoli. Complessivamente, il fatturato del gruppo è aumentato del 3,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il margine lordo ha mostrato un miglioramento su base annua, risultato dei risparmi sui costi operativi e di una gestione efficiente delle spese, che ha permesso di mitigare gli effetti dell’inflazione. L’azienda ha inoltre sottolineato la forte generazione di cassa e il rafforzamento del bilancio, con una posizione finanziaria netta migliore rispetto alla chiusura dell’esercizio 2025.

Il CEO Henry Birch ha commentato con soddisfazione i risultati: “Siamo molto orgogliosi dei progressi ottenuti nella prima metà dell’anno fiscale 2026. Questo traguardo è il frutto dell’impegno dei nostri collaboratori, che hanno contribuito in modo decisivo al successo dell’azienda”.

Halfords ha confermato le previsioni per l’intero esercizio, in linea con il consenso di mercato, che stima un utile ante imposte compreso tra 36 e 39,8 milioni di sterline. Secondo gli analisti di RBC Capital Markets, l’azienda mantiene una “posizione competitiva solida” nei settori britannici dell’automotive e del ciclismo. “Sebbene il mercato degli pneumatici resti debole, ci aspettiamo che le divisioni auto e bici continuino a offrire una performance più resiliente nel breve termine”, hanno aggiunto.

Attualmente, Halfords gestisce 370 punti vendita, 498 officine per consumatori e una rete di servizi mobili diffusa su tutto il territorio del Regno Unito. Il gruppo comunicherà un aggiornamento strategico più dettagliato insieme ai risultati intermedi, previsti per il 27 novembre 2025.

La performance positiva conferma l’efficacia del piano di trasformazione che vede Halfords sempre più orientata verso i servizi per l’auto, oggi responsabili di circa l’80% delle vendite complessive tra Retail e Autocentres. Un’evoluzione che consolida il marchio come punto di riferimento nel mercato britannico per mobilità e manutenzione veicolare.

