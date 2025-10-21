OVHCloud - BorsaInside.com

Le azioni OVHcloud hanno subito un tracollo di circa il 18% nella seduta di martedì, dopo che il gruppo francese ha diffuso stime di crescita più deboli per l’anno fiscale 2026, deludendo le aspettative del mercato nonostante un bilancio 2025 da record.

Il principale provider europeo di servizi cloud ha infatti chiuso l’anno fiscale 2025 con ricavi in crescita del 9,3% a 1,08 miliardi di euro, superando per la prima volta la soglia simbolica del miliardo.

Il margine EBITDA rettificato ha raggiunto il 40,4%, segnando un miglioramento rispetto all’anno precedente, mentre il debito netto è salito a 1,1 miliardi di euro, incremento dovuto principalmente al programma di riacquisto di azioni proprie. Secondo la direttrice finanziaria Stéphanie Besnier, OVHcloud dispone di 242 milioni di euro di liquidità, sufficienti a sostenere i piani di espansione fino al 2030.

Nel dettaglio dei segmenti, il Private Cloud rimane la colonna portante del business, con una crescita dell’8,5% e un peso del 62% sui ricavi totali. Il Public Cloud ha registrato un balzo del 17,5%, portando la sua quota al 20%, mentre il Webcloud è salito del 3,7%, rappresentando il restante 18%.

Tuttavia, è stata proprio la proiezione per l’anno fiscale 2026 a spaventare gli investitori: il gruppo stima una crescita organica compresa tra il 5% e il 7%, ben al di sotto del target del 10% fissato per il 2025 e anche delle attese degli analisti di Kepler Cheuvreux, che prevedevano un +9%. L’azienda punterà a rafforzare la divisione Webcloud, mantenendo comunque un margine EBITDA superiore ai livelli del 2025 e destinando tra il 30% e il 32% dei ricavi agli investimenti.

Secondo gli analisti di Kepler Cheuvreux, “la solida performance del 2025 è stata offuscata da prospettive di crescita meno brillanti nel breve periodo”. Gli esperti hanno quindi confermato il rating Hold sul titolo, sottolineando che la buona esecuzione operativa è bilanciata da una visibilità ridotta sul medio termine.

A sorpresa, la pubblicazione dei conti è stata accompagnata anche da un cambio al vertice: il fondatore Octave Klaba torna infatti a guidare l’azienda come CEO, unificando i ruoli di presidente e amministratore delegato dopo la decisione del consiglio di amministrazione. Klaba, che aveva fondato OVHcloud nel 1999 e l’aveva diretta fino al 2018, prende il posto di Benjamin Revcolevschi, alla guida dal 2024.

Il ritorno di Klaba arriva in un momento cruciale: la società sta affrontando una domanda crescente di infrastrutture per l’intelligenza artificiale e un forte interesse per la sovranità del cloud europeo, due fattori chiave che potrebbero ridefinire il futuro di OVHcloud nei prossimi anni.

