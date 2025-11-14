SiemensEnergy - BorsaInside.com

Siemens Energy ha chiuso la settimana con una seduta brillante: il titolo è balzato di oltre il 9% dopo la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre e, soprattutto, dopo l’annuncio di un piano di medio periodo più ambizioso. Una crescita che arriva nonostante il peso ancora evidente del business eolico, che continua a rappresentare l’area più fragile del gruppo.

Il CEO Christian Bruch ha spiegato che le sinergie tra le attività eoliche onshore, ancora in difficoltà, e l’unità offshore, considerata più solida, restano limitate. L’incertezza sul destino di Siemens Gamesa rimane dunque un tema centrale: la divisione, alle prese da due anni con problemi qualitativi e costi fuori controllo, ha chiuso l’ultimo esercizio con una perdita operativa di 1,36 miliardi di euro.

Eppure, proprio mentre Gamesa fatica a rialzarsi, il resto del gruppo sta mostrando muscoli. Siemens Energy ha rivisto al rialzo i target di redditività al 2028 e ha annunciato il ritorno alla distribuzione del dividendo dopo quattro anni di stop, sostenuta dalla forte domanda di turbine a gas e dalle tecnologie per le reti elettriche, sempre più strategiche nel contesto globale.

Bruch ha sottolineato come il 2025 sia stato un anno decisivo per migliorare utili e qualità del business, aggiungendo che la scelta di reintrodurre il dividendo rappresenta un segnale di fiducia per gli investitori. Il gruppo si aspetta inoltre che Siemens Gamesa torni almeno in pareggio nel 2026, con un percorso di risanamento che resta complesso ma ritenuto possibile.

Nel nuovo piano industriale, Siemens Energy punta ora a raggiungere un ritorno sul capitale fino al 16% entro l’esercizio 2028 (prima il target era fissato al 12%).

Anche le previsioni sui ricavi migliorano grazie a una domanda in forte crescita: la costruzione dei data center alimentati dall’intelligenza artificiale sta spingendo gli ordini di trasformatori, interruttori e altre tecnologie chiave, mentre la corsa globale all’elettrificazione sostiene le turbine a gas, tra i prodotti più redditizi dell’azienda.

Sul fronte dei conti, il quarto trimestre si è chiuso con ricavi in aumento del 9,7% a 10,4 miliardi di euro. La divisione dedicata alle tecnologie di rete ha messo a segno un progresso dell’utile del 71%, con margini vicini al 15%. Gamesa, invece, ha archiviato un’altra perdita trimestrale, frenata dalle commesse onshore a bassa redditizia, dai costi dei progetti offshore in avvio e dall’impatto delle tariffe statunitensi.

Guardando avanti, Siemens Energy vede un 2026 ancora sostenuto da trend favorevoli: consumi elettrici in aumento, investimenti infrastrutturali e accelerazione delle tecnologie legate alla transizione energetica. L’azienda prevede così una crescita dei ricavi comparabile fino al 13% e un margine operativo, al netto delle componenti straordinarie, compreso tra il 9% e l’11%.

