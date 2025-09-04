Azioni Jet2 - BorsaInside.com

Le azioni Jet2 (LON:JET2) hanno subito un pesante tonfo in Borsa, chiudendo la giornata di giovedì con un calo di oltre il 13%, dopo l’aggiornamento commerciale diffuso durante l’assemblea generale annuale. La compagnia aerea e tour operator britannica ha segnalato un rallentamento nella domanda di voli e una crescente tendenza dei clienti a prenotare più tardi rispetto agli anni precedenti, spingendo diversi analisti a rivedere al ribasso le previsioni sugli utili.

Secondo Jet2, per l’estate 2025 le prenotazioni stanno convergendo verso la fine della stagione, con un incremento evidente delle richieste da luglio in poi. Mentre i pacchetti vacanza continuano a mantenere un buon livello di resilienza, mostrando persino un lieve aumento dei prezzi, il segmento dei voli singoli sta subendo una pressione crescente, con tariffe definite “sempre più competitive” per attrarre i clienti.

Capacità estiva invariata, ma utili stimati in calo

Nonostante la domanda altalenante, Jet2 conferma che la capacità totale per l’estate 2025 rimane fissata a 18,5 milioni di posti, segnando comunque un +8% rispetto al 2024. Tuttavia, le previsioni sugli utili vengono riviste verso il basso: Jefferies ha tagliato le stime sull’EBIT per il 2026 e il 2027 rispettivamente del 6% e dell’8%, stimando ora 462 milioni di sterline per il 2026 (contro i precedenti 493 milioni) e 498 milioni per il 2027 (in precedenza 540 milioni).

La stessa Jet2 ha ammesso che l’EBIT dovrebbe attestarsi “verso il limite inferiore” del range di consenso, compreso tra 449 e 496 milioni di sterline. Parallelamente, anche le previsioni sui ricavi vengono ridimensionate: per il 2026 ora si stimano 7,58 miliardi di sterline (-3%) e per il 2027 8,17 miliardi (-5%).

Tagli anche agli utili per azione e all’EBITDA

Il calo delle prospettive riguarda anche gli utili per azione: Jefferies prevede ora 210 pence nel 2026 (contro 217p) e 214 pence nel 2027 (contro 226p). Lo stesso vale per l’EBITDA, con stime riviste a 772 milioni di sterline per il 2026 (da 803 milioni) e 818 milioni per il 2027 (da 860 milioni).

Per la stagione invernale 2025/26, Jet2 ha deciso di ridurre leggermente la capacità pianificata a 5,6 milioni di posti dai precedenti 5,8 milioni, pur mantenendo un +9% rispetto all’anno scorso. La società precisa che “gran parte della capacità invernale è ancora da vendere” e conferma l’intenzione di mantenere tariffe competitive per sostenere la domanda.

Titolo sotto pressione, ma il rating resta positivo

Dopo il crollo di giovedì, le azioni Jet2 — che mercoledì avevano chiuso a 1.613 pence — hanno toccato il minimo degli ultimi quattro mesi, con la capitalizzazione di mercato scesa da 3,5 miliardi di sterline. Jefferies, pur abbassando il target price a 21 sterline (da 22), mantiene la raccomandazione di “buy”, sottolineando che il titolo viene ora scambiato con uno sconto del 43% rispetto ai multipli pre-pandemia.

Gli analisti evidenziano che il modello integrato di Jet2 continua a rappresentare un vantaggio competitivo, offrendo maggiore flessibilità nella gestione dell’offerta. Tuttavia, le prenotazioni tardive e la pressione sui prezzi dei voli stanno mettendo sotto stress le proiezioni di utili, rendendo più difficile per il gruppo mantenere gli stessi margini di profitto.

In sintesi, Jet2 si trova a gestire una situazione complessa: pacchetti vacanza stabili, ma domanda di voli in rallentamento e utili previsti in calo. Per gli investitori, il titolo resta interessante sul lungo periodo, ma l’incertezza di mercato potrebbe continuare a generare forte volatilità nei prossimi mesi.

