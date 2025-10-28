La statua di un toro in primo piano con una vetrata alle sue spalle su cui emergono die grafici a candele e il logo di HSBC
HSBC - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Le borse europee si muovono in terreno misto nella mattinata di martedì, con gli investitori concentrati su una raffica di risultati societari e sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve, che potrebbe segnare una svolta importante nelle strategie economiche globali.

In avvio di giornata, il DAX tedesco cede lo 0,3%, il CAC 40 francese arretra dello 0,2%, mentre il FTSE 100 di Londra guadagna lo 0,2%, mostrando un atteggiamento di cautela prima delle decisioni di Washington.

La Federal Reserve al centro dell’attenzione

Tutti gli occhi sono puntati sulla riunione della Fed, che si aprirà oggi e si concluderà mercoledì. Il mercato sconta quasi con certezza un taglio dei tassi d’interesse di 25 punti base, dopo che l’ultimo dato sull’inflazione statunitense ha mostrato un rallentamento al 3% annuo a settembre.

Secondo lo strumento CME FedWatch, la probabilità di una riduzione dei tassi sfiora il 96%, e gli investitori attendono ora le parole del presidente Jerome Powell per capire se la banca centrale intenda proseguire sulla strada dell’allentamento anche a dicembre, complice un mercato del lavoro che mostra segni di indebolimento.

Oltre alla Fed, la settimana vedrà riunirsi anche altre banche centrali di primo piano, tra cui la Bank of Japan, la Bank of Canada e la Banca Centrale Europea. Per la BCE non si prevedono variazioni sui tassi: l’inflazione si muove ormai vicino all’obiettivo del 2% e la crescita economica appare stabile. Tuttavia, in Germania il clima dei consumatori continua a peggiorare: l’indice GfK per novembre è sceso a -24,1 punti da -22,5 di ottobre.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Mercati globali e tensioni commerciali

Sul fronte geopolitico, torna sotto i riflettori il commercio internazionale. Giovedì è previsto un incontro in Corea del Sud tra il presidente Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, nel tentativo di finalizzare un nuovo accordo commerciale dopo i progressi registrati a Kuala Lumpur.

L’ottimismo resta alto anche dopo il recente vertice di Tokyo, dove Trump ha discusso con la nuova premier giapponese Sanae Takaichi un piano di cooperazione economica e difensiva, legato a un pacchetto di investimenti statunitensi da 550 miliardi di dollari.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

HSBC travolta da un maxi contenzioso legale

La stagione delle trimestrali europee prosegue con luci e ombre. La protagonista negativa di giornata è HSBC Holdings, che ha visto l’utile ante imposte del terzo trimestre crollare del 14% a causa di un accantonamento legale da 1,1 miliardi di dollari. Nonostante ciò, il gruppo ha rivisto al rialzo le stime sui ricavi annuali, confidando che i tagli dei tassi in Regno Unito e Hong Kong procederanno più lentamente del previsto.

In controtendenza BNP Paribas, che registra un aumento del 6,1% dell’utile trimestrale grazie ai solidi ricavi da trading e al contributo di AXA Investment Managers. Positivi anche i conti di Novartis, sostenuta dalla crescita dei farmaci chiave e dai progressi nella ricerca clinica.

Sorprende in positivo Amundi, che supera le attese con un utile ante imposte in netto aumento, pur avvertendo che il prossimo piano strategico 2028 dovrà tener conto delle incertezze legate alla fine dell’accordo di distribuzione con UniCredit, prevista per il giugno 2027.

La mineraria Anglo American conferma le previsioni per l’intero anno nonostante un trimestre contrastato, mentre Capgemini migliora l’outlook 2025 grazie alla forte domanda in Nord America e all’espansione nei servizi digitali legati a cloud, dati e intelligenza artificiale.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker
Rating
4.5 /5
Caratteristiche
- 0.0 Spread in pip
Opportunità Conto demo gratuito
Broker
Rating
5 /5
Caratteristiche
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Opportunità Apri demo live
Broker
Rating
3.8 /5
Caratteristiche
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Opportunità Demo 5000$
Broker
Rating
3.6 /5
Caratteristiche
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Opportunità Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Petrolio in calo dopo le indiscrezioni sull’OPEC+

Sul mercato delle materie prime, i prezzi del greggio arretrano dopo le indiscrezioni su un possibile aumento della produzione da parte dell’OPEC+.

Il Brent perde l’1,3% scendendo a 64,03 dollari al barile, mentre il WTI americano arretra dell’1,5% a 60,40 dollari. Secondo Bloomberg, il cartello dei produttori starebbe valutando un nuovo incremento della produzione di circa 137.000 barili al giorno a dicembre, nel tentativo di recuperare quote di mercato e contrastare il calo dei prezzi registrato negli ultimi mesi.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Cambio AUD NZD
Cambio AUD/NZD: quali previsioni per i prossimi mesi?
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
BTC 2025
Prezzo Bitcoin oggi oltre i 120.000$: ecco perché ottobre può essere il mese della svolta
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Prezzo Oro
Perchè il prezzo dell’oro non si ferma più e come sfruttare il trend ->
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • - 0.0 Spread in pip
  • - Piattaforme di trading avanzate
  • - Prezzi DMA su IRESS
74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • - Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • - Leva fino a 1:30
  • - Protezione da Saldo Negativo
74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
70% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro con negoziazioni in CFD con questo fornitore.
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • - Trading online ETF - CRYPTO - CFD
  • - Licenza: CySEC - FCA - ASIC
  • - Copia i migliori trader del mondo
Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker
Rating
4.7 /5
Caratteristiche
- 0.0 Spread in pip
Opportunità Conto demo gratuito
Broker
Rating
4.1 /5
Caratteristiche
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Opportunità Apri demo live
Broker
Rating
4.8 /5
Caratteristiche
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Opportunità Demo 5000$
Broker
Rating
5 /5
Caratteristiche
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Opportunità Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.