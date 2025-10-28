HSBC - BorsaInside.com

Le borse europee si muovono in terreno misto nella mattinata di martedì, con gli investitori concentrati su una raffica di risultati societari e sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve, che potrebbe segnare una svolta importante nelle strategie economiche globali.

In avvio di giornata, il DAX tedesco cede lo 0,3%, il CAC 40 francese arretra dello 0,2%, mentre il FTSE 100 di Londra guadagna lo 0,2%, mostrando un atteggiamento di cautela prima delle decisioni di Washington.

La Federal Reserve al centro dell’attenzione

Tutti gli occhi sono puntati sulla riunione della Fed, che si aprirà oggi e si concluderà mercoledì. Il mercato sconta quasi con certezza un taglio dei tassi d’interesse di 25 punti base, dopo che l’ultimo dato sull’inflazione statunitense ha mostrato un rallentamento al 3% annuo a settembre.

Secondo lo strumento CME FedWatch, la probabilità di una riduzione dei tassi sfiora il 96%, e gli investitori attendono ora le parole del presidente Jerome Powell per capire se la banca centrale intenda proseguire sulla strada dell’allentamento anche a dicembre, complice un mercato del lavoro che mostra segni di indebolimento.

Oltre alla Fed, la settimana vedrà riunirsi anche altre banche centrali di primo piano, tra cui la Bank of Japan, la Bank of Canada e la Banca Centrale Europea. Per la BCE non si prevedono variazioni sui tassi: l’inflazione si muove ormai vicino all’obiettivo del 2% e la crescita economica appare stabile. Tuttavia, in Germania il clima dei consumatori continua a peggiorare: l’indice GfK per novembre è sceso a -24,1 punti da -22,5 di ottobre.

Mercati globali e tensioni commerciali

Sul fronte geopolitico, torna sotto i riflettori il commercio internazionale. Giovedì è previsto un incontro in Corea del Sud tra il presidente Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping, nel tentativo di finalizzare un nuovo accordo commerciale dopo i progressi registrati a Kuala Lumpur.

L’ottimismo resta alto anche dopo il recente vertice di Tokyo, dove Trump ha discusso con la nuova premier giapponese Sanae Takaichi un piano di cooperazione economica e difensiva, legato a un pacchetto di investimenti statunitensi da 550 miliardi di dollari.

HSBC travolta da un maxi contenzioso legale

La stagione delle trimestrali europee prosegue con luci e ombre. La protagonista negativa di giornata è HSBC Holdings, che ha visto l’utile ante imposte del terzo trimestre crollare del 14% a causa di un accantonamento legale da 1,1 miliardi di dollari. Nonostante ciò, il gruppo ha rivisto al rialzo le stime sui ricavi annuali, confidando che i tagli dei tassi in Regno Unito e Hong Kong procederanno più lentamente del previsto.

In controtendenza BNP Paribas, che registra un aumento del 6,1% dell’utile trimestrale grazie ai solidi ricavi da trading e al contributo di AXA Investment Managers. Positivi anche i conti di Novartis, sostenuta dalla crescita dei farmaci chiave e dai progressi nella ricerca clinica.

Sorprende in positivo Amundi, che supera le attese con un utile ante imposte in netto aumento, pur avvertendo che il prossimo piano strategico 2028 dovrà tener conto delle incertezze legate alla fine dell’accordo di distribuzione con UniCredit, prevista per il giugno 2027.

La mineraria Anglo American conferma le previsioni per l’intero anno nonostante un trimestre contrastato, mentre Capgemini migliora l’outlook 2025 grazie alla forte domanda in Nord America e all’espansione nei servizi digitali legati a cloud, dati e intelligenza artificiale.

Petrolio in calo dopo le indiscrezioni sull’OPEC+

Sul mercato delle materie prime, i prezzi del greggio arretrano dopo le indiscrezioni su un possibile aumento della produzione da parte dell’OPEC+.

Il Brent perde l’1,3% scendendo a 64,03 dollari al barile, mentre il WTI americano arretra dell’1,5% a 60,40 dollari. Secondo Bloomberg, il cartello dei produttori starebbe valutando un nuovo incremento della produzione di circa 137.000 barili al giorno a dicembre, nel tentativo di recuperare quote di mercato e contrastare il calo dei prezzi registrato negli ultimi mesi.

