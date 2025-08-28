Tabellone luminoso con andamento dei titoli di Borsa
Borse europee - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Le Borse europee aprono la giornata in territorio positivo, sostenute dal nuovo record storico dell’S&P 500 a Wall Street, ma restano condizionate dalle tensioni politiche in Francia e dall’attesa per le prossime mosse della Federal Reserve.

Dopo le vendite della vigilia, i principali indici europei tornano a salire: Ftse Mib di Milano a +0,21%, Dax di Francoforte a +0,49%, Cac 40 di Parigi a +0,46%, Ibex 35 di Madrid a +0,18% e Ftse 100 di Londra a +0,02%. Segnali positivi arrivano anche dall’Asia, con la Borsa di Tokyo che chiude in rialzo (Nikkei +0,7%), seguendo l’entusiasmo di Wall Street dove l’indice S&P ha chiuso a 6.481 punti con un progresso dello 0,2%.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Nvidia sotto pressione: ricavi record, ma delude il segmento data center

Gli occhi degli investitori erano puntati sui conti di Nvidia, ma nonostante i ricavi trimestrali abbiano toccato quota 46 miliardi di dollari, superando le attese, il mercato ha reagito con freddezza. Il titolo cede oltre il 2% nel pre-market poiché i risultati del comparto data center — che rappresenta l’89% delle vendite complessive dell’azienda — non hanno rispettato le previsioni. La delusione sul fronte del business chiave per l’intelligenza artificiale ha aumentato la volatilità del titolo, spingendo gli operatori a ricalibrare le prospettive sul settore tech.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Francia nel mirino: tensioni politiche e incertezza sui mercati

A tenere alta la pressione sui mercati resta la crisi politica francese. Il premier François Bayrou è sempre più vicino all’uscita di scena, mentre il presidente Emmanuel Macron valuta le alternative in vista del delicato voto di fiducia dell’8 settembre. L’instabilità pesa sugli spread e mantiene elevata la cautela degli investitori. Intanto, negli Stati Uniti prosegue lo scontro tra la Casa Bianca e la Federal Reserve: il presidente Donald Trump punta alla rimozione di Lisa Cook, membro del board Fed, la quale ha annunciato l’intenzione di procedere legalmente. L’obiettivo di Washington resta quello di spingere verso un taglio dei tassi per sostenere la crescita economica.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Piazza Affari in recupero: Stellantis e ST brillano, bancari sotto osservazione

A Piazza Affari, il comparto bancario resta sotto i riflettori dopo le recenti vendite innescate dai rumor su possibili interventi del governo riguardo alle DTA e a una tassazione straordinaria sui buyback. In apertura di seduta svettano Stellantis (+1,4%) e STMicroelectronics (+1,3%), quest’ultima sostenuta dall’effetto Nvidia. Bene anche Campari (+1%), favorita dai buoni risultati della concorrente francese Pernod Ricard.

Crypto Exchange

Broker Rating Caratteristiche Azioni
Binance Binance
3.7/5 (1554)
🌐 Ampia gamma di criptovalute
Vai su binance.com
Crypto.com Crypto.com
3.5/5 (2013)
💳 Trasferisci EUR tramite SEPA e Apple/Google Pay
Vai su crypto.com
BitGet BitGet
4.8/5 (2242)
🌍 Oltre 140 valute fiat disponibili
Vai su bitget.com
BitPanda BitPanda
4.1/5 (653)
💰 0% commissioni deposito e prelievo
Vai su bitpanda.com

Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.

Euro in rafforzamento, petrolio e gas in calo, spread sotto controllo

Sul fronte valutario, l’euro prosegue la sua fase di rafforzamento e scambia a 1,1641 dollari. Debole invece il comparto energetico: il petrolio WTI arretra a 63,63 dollari al barile (-0,81%), mentre il Brent scende a 67,52 dollari (-0,78%). In flessione anche il gas naturale europeo, che tratta a 32,3 euro per megawattora (-0,7%). Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread BTP-Bund cala a 86,4 punti base, con il rendimento del decennale italiano in discesa al 3,55%. Si amplia invece il differenziale tra i BTP e gli OAT francesi, che tocca 6 punti base, con il rendimento dei titoli di Stato transalpini ora al 3,49%.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ricevi 5.000 $ per fare trading ora
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7
Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
FP Markets
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
5/5
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
- 0.0 Spread in pip
- Piattaforme di trading avanzate
- Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Dukascopy
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
4/5
APRI DEMO LIVE Recensioni
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
- Leva fino a 1:30
- Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
iFOREX
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
5/5
DEMO 5000$ Recensioni
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
✔️ Leva fino a 30: 1
✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
eToro
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
5/5
Prova Demo Gratuita Recensioni
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
- Licenza: CySEC - FCA - ASIC
- Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Deposito minimo Caratteristiche Azioni
FP Markets FP Markets
4/5 (644)
100$
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
3.8/5 (1688)
100$
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX iFOREX
3.8/5 (2481)
100 USD
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
3.6/5 (593)
50$
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.