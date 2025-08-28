Borse europee - BorsaInside.com

Le Borse europee aprono la giornata in territorio positivo, sostenute dal nuovo record storico dell’S&P 500 a Wall Street, ma restano condizionate dalle tensioni politiche in Francia e dall’attesa per le prossime mosse della Federal Reserve.

Dopo le vendite della vigilia, i principali indici europei tornano a salire: Ftse Mib di Milano a +0,21%, Dax di Francoforte a +0,49%, Cac 40 di Parigi a +0,46%, Ibex 35 di Madrid a +0,18% e Ftse 100 di Londra a +0,02%. Segnali positivi arrivano anche dall’Asia, con la Borsa di Tokyo che chiude in rialzo (Nikkei +0,7%), seguendo l’entusiasmo di Wall Street dove l’indice S&P ha chiuso a 6.481 punti con un progresso dello 0,2%.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Nvidia sotto pressione: ricavi record, ma delude il segmento data center

Gli occhi degli investitori erano puntati sui conti di Nvidia, ma nonostante i ricavi trimestrali abbiano toccato quota 46 miliardi di dollari, superando le attese, il mercato ha reagito con freddezza. Il titolo cede oltre il 2% nel pre-market poiché i risultati del comparto data center — che rappresenta l’89% delle vendite complessive dell’azienda — non hanno rispettato le previsioni. La delusione sul fronte del business chiave per l’intelligenza artificiale ha aumentato la volatilità del titolo, spingendo gli operatori a ricalibrare le prospettive sul settore tech.

Leggi anche: 📚Come comprare azioni online. Una guida rapida su come funziona

Francia nel mirino: tensioni politiche e incertezza sui mercati

A tenere alta la pressione sui mercati resta la crisi politica francese. Il premier François Bayrou è sempre più vicino all’uscita di scena, mentre il presidente Emmanuel Macron valuta le alternative in vista del delicato voto di fiducia dell’8 settembre. L’instabilità pesa sugli spread e mantiene elevata la cautela degli investitori. Intanto, negli Stati Uniti prosegue lo scontro tra la Casa Bianca e la Federal Reserve: il presidente Donald Trump punta alla rimozione di Lisa Cook, membro del board Fed, la quale ha annunciato l’intenzione di procedere legalmente. L’obiettivo di Washington resta quello di spingere verso un taglio dei tassi per sostenere la crescita economica.

Potrebbe interessarti anche: 📈Social Trading: cos’è e come funziona il copy trading

Piazza Affari in recupero: Stellantis e ST brillano, bancari sotto osservazione

A Piazza Affari, il comparto bancario resta sotto i riflettori dopo le recenti vendite innescate dai rumor su possibili interventi del governo riguardo alle DTA e a una tassazione straordinaria sui buyback. In apertura di seduta svettano Stellantis (+1,4%) e STMicroelectronics (+1,3%), quest’ultima sostenuta dall’effetto Nvidia. Bene anche Campari (+1%), favorita dai buoni risultati della concorrente francese Pernod Ricard.

Crypto Exchange

Broker Rating Caratteristiche Azioni Binance 3.7/5 (1554) ✓ 🌐 Ampia gamma di criptovalute 🌐 Ampia gamma di criptovalute Vai su binance.com Crypto.com 3.5/5 (2013) ✓ 💳 Trasferisci EUR tramite SEPA e Apple/Google Pay 💳 Trasferisci EUR tramite SEPA e Apple/Google Pay Vai su crypto.com BitGet 4.8/5 (2242) ✓ 🌍 Oltre 140 valute fiat disponibili 🌍 Oltre 140 valute fiat disponibili Vai su bitget.com BitPanda 4.1/5 (653) ✓ 💰 0% commissioni deposito e prelievo 💰 0% commissioni deposito e prelievo Vai su bitpanda.com

Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.

Euro in rafforzamento, petrolio e gas in calo, spread sotto controllo

Sul fronte valutario, l’euro prosegue la sua fase di rafforzamento e scambia a 1,1641 dollari. Debole invece il comparto energetico: il petrolio WTI arretra a 63,63 dollari al barile (-0,81%), mentre il Brent scende a 67,52 dollari (-0,78%). In flessione anche il gas naturale europeo, che tratta a 32,3 euro per megawattora (-0,7%). Sul fronte dei titoli di Stato, lo spread BTP-Bund cala a 86,4 punti base, con il rendimento del decennale italiano in discesa al 3,55%. Si amplia invece il differenziale tra i BTP e gli OAT francesi, che tocca 6 punti base, con il rendimento dei titoli di Stato transalpini ora al 3,49%.

👉Apri ora un conto demo gratis su eToro per iniziare a investire su azioni

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it