Le azioni di BT Group hanno registrato un ribasso superiore al 3% all’inizio della settimana a Londra, dopo l’annuncio di due nuove e rilevanti nomine nel Consiglio di Amministrazione. Si tratta di Sunil Bharti Mittal, fondatore e presidente di Bharti Enterprises, e Gopal Vittal, vicepresidente e amministratore delegato di Bharti Airtel Ltd., che assumono l’incarico di amministratori non esecutivi non indipendenti.

Il nuovo accordo con Bharti Global

Le nomine sono entrate in vigore immediatamente e si inseriscono nell’ambito di un accordo tra BT Group e Bharti Global Ltd., il braccio internazionale di investimenti di Bharti Enterprises. L’intesa prevede che Bharti Global abbia diritto a nominare fino a due membri del board se, insieme alle affiliate, detiene almeno il 20% dell’interesse economico in BT. Qualora la partecipazione scendesse al di sotto di tale soglia ma rimanesse superiore al 10%, il diritto si ridurrebbe a una sola nomina.

Chi sono Sunil Bharti Mittal e Gopal Vittal

Mittal è una delle figure più influenti nel settore delle telecomunicazioni globali. La sua Bharti Airtel, società di punta di Bharti Enterprises, opera in 15 Paesi tra Asia e Africa, servendo oltre 500 milioni di clienti. È inoltre co-presidente del gruppo satellitare Eutelsat e presidente di Airtel Africa Plc.

Vittal, a capo di Airtel da oltre dieci anni, ha guidato una fase di forte espansione: la quota di mercato è cresciuta dal 30% a oltre il 40%, mentre la capitalizzazione di mercato è passata a circa 120 miliardi di dollari, cinque volte superiore rispetto al suo arrivo. Prima di approdare ad Airtel, ha maturato esperienza in Hindustan Unilever ed è oggi presidente della GSMA, l’associazione mondiale degli operatori mobili.

Gli investimenti di Bharti Global nel Regno Unito

Il legame tra Bharti Global e il Regno Unito non è nuovo. La società ha sostenuto l’operatore satellitare OneWeb prima della fusione con Eutelsat nel 2023 e detiene asset anche nel settore dell’ospitalità, con proprietà di rilievo come gli hotel The Hoxton e il celebre resort Gleneagles in Scozia.

Le reazioni del mercato

Nonostante il prestigio delle due nomine, i mercati hanno reagito con cautela, spingendo al ribasso le azioni BT Group. Il calo riflette l’incertezza degli investitori di fronte a un cambiamento strategico di questa portata, che potrebbe tuttavia aprire la strada a nuove sinergie internazionali nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi digitali.

