Le azioni di BT Group hanno registrato un ribasso superiore al 3% all’inizio della settimana a Londra, dopo l’annuncio di due nuove e rilevanti nomine nel Consiglio di Amministrazione. Si tratta di Sunil Bharti Mittal, fondatore e presidente di Bharti Enterprises, e Gopal Vittal, vicepresidente e amministratore delegato di Bharti Airtel Ltd., che assumono l’incarico di amministratori non esecutivi non indipendenti.
Il nuovo accordo con Bharti Global
Le nomine sono entrate in vigore immediatamente e si inseriscono nell’ambito di un accordo tra BT Group e Bharti Global Ltd., il braccio internazionale di investimenti di Bharti Enterprises. L’intesa prevede che Bharti Global abbia diritto a nominare fino a due membri del board se, insieme alle affiliate, detiene almeno il 20% dell’interesse economico in BT. Qualora la partecipazione scendesse al di sotto di tale soglia ma rimanesse superiore al 10%, il diritto si ridurrebbe a una sola nomina.
Chi sono Sunil Bharti Mittal e Gopal Vittal
Mittal è una delle figure più influenti nel settore delle telecomunicazioni globali. La sua Bharti Airtel, società di punta di Bharti Enterprises, opera in 15 Paesi tra Asia e Africa, servendo oltre 500 milioni di clienti. È inoltre co-presidente del gruppo satellitare Eutelsat e presidente di Airtel Africa Plc.
Vittal, a capo di Airtel da oltre dieci anni, ha guidato una fase di forte espansione: la quota di mercato è cresciuta dal 30% a oltre il 40%, mentre la capitalizzazione di mercato è passata a circa 120 miliardi di dollari, cinque volte superiore rispetto al suo arrivo. Prima di approdare ad Airtel, ha maturato esperienza in Hindustan Unilever ed è oggi presidente della GSMA, l’associazione mondiale degli operatori mobili.
Gli investimenti di Bharti Global nel Regno Unito
Il legame tra Bharti Global e il Regno Unito non è nuovo. La società ha sostenuto l’operatore satellitare OneWeb prima della fusione con Eutelsat nel 2023 e detiene asset anche nel settore dell’ospitalità, con proprietà di rilievo come gli hotel The Hoxton e il celebre resort Gleneagles in Scozia.
Le reazioni del mercato
Nonostante il prestigio delle due nomine, i mercati hanno reagito con cautela, spingendo al ribasso le azioni BT Group. Il calo riflette l’incertezza degli investitori di fronte a un cambiamento strategico di questa portata, che potrebbe tuttavia aprire la strada a nuove sinergie internazionali nel settore delle telecomunicazioni e dei servizi digitali.
Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento.
Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa
scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.
