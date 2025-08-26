Bunzl - BorsaInside.com

Le azioni Bunzl plc (LON:BNZL) hanno registrato un rialzo di oltre il 4% nella seduta di martedì, spinte dalla pubblicazione dei risultati semestrali in linea con le previsioni degli analisti e dalla conferma della ripresa del programma di riacquisto di azioni proprie. Il gruppo britannico della distribuzione e dell’outsourcing, nonostante un contesto macroeconomico complesso, ha mantenuto stabili i principali indicatori e confermato la guidance per il 2025.

I ricavi semestrali, relativi ai sei mesi chiusi a giugno, si sono attestati a 5,76 miliardi di sterline, perfettamente in linea con le stime di consenso. La crescita organica ha segnato un lieve calo dello 0,2%, comunque migliore rispetto alla flessione prevista dello 0,8%, mentre l’EBITA rettificato ha raggiunto 404,5 milioni di sterline, quasi in linea con le aspettative di 405,3 milioni, con un margine operativo del 7,02%.

Anche l’utile rettificato ante imposte è risultato solido, attestandosi a 345,6 milioni di sterline, leggermente sopra le stime di 345,3 milioni. L’utile base rettificato per azione si è fermato a 77,8 pence, contro attese di 78 pence, mentre il dividendo intermedio è stato fissato a 20,2 pence per azione, leggermente inferiore alle previsioni di 21,8 pence e ai 20,5 pence distribuiti nello stesso periodo del 2024.

Sul fronte della generazione di cassa, Bunzl ha registrato una conversione del free cash flow pari al 97%, ben al di sopra dell’obiettivo societario fissato al 90%, grazie a una gestione efficiente delle scorte. Il debito netto si è attestato a 1,9 volte l’EBITDA rettificato, con attese di chiudere l’anno nella parte bassa della forchetta 2,0-2,5x.

Secondo gli analisti di RBC Capital Markets, i benefici derivanti dalle misure di miglioramento della performance in Nord America inizieranno a farsi sentire solo nel corso del 2026. Tuttavia, la solidità della leva finanziaria e l’assenza di segnali negativi dovrebbero sostenere il titolo nel breve periodo.

Sul fronte delle operazioni straordinarie, Bunzl ha annunciato cinque acquisizioni dall’inizio dell’anno, per un totale di circa 120 milioni di sterline, un dato significativamente inferiore rispetto ai 650 milioni spesi nello stesso periodo del 2024. La società ha inoltre confermato l’intenzione di completare il riacquisto di azioni proprie per i restanti 86 milioni di sterline, pari a circa l’1,1% della capitalizzazione di mercato.

Per l’intero esercizio, Bunzl prevede una crescita moderata dei ricavi a cambi costanti, trainata dalle acquisizioni, mentre i ricavi sottostanti dovrebbero restare sostanzialmente stabili. Il margine operativo 2025 è stimato poco sotto l’8%, rispetto all’8,3% registrato nel 2024. La società punta inoltre a beneficiare nel secondo semestre di margini stagionalmente più alti, grazie all’impatto delle nuove misure in Nord America ed Europa continentale, a confronti più favorevoli e alle sinergie derivanti dall’acquisizione di Nisbets.

Secondo RBC, la composizione del portafoglio clienti rimane “relativamente difensiva” e questo potrebbe attrarre investitori interessati a società resilienti nei cicli economici più complessi. Tuttavia, la banca d’investimento segnala come all’interno del più ampio comparto dei Servizi alle Imprese esistano titoli che, sul piano della crescita difensiva, presentano un potenziale maggiore.

