Burlington Stores, Inc. ha vissuto una seduta negativa a Wall Street con un calo del titolo del 6,5%, dopo aver pubblicato i risultati del terzo trimestre fiscale che, pur mostrando utili superiori alle attese, hanno deluso sul fronte dei ricavi. Il mercato ha reagito con preoccupazione, segnalando che gli investitori stanno osservando con attenzione soprattutto la capacità del retailer off-price di generare crescita stabile delle vendite.

Nel trimestre chiuso il 1° novembre 2025, Burlington ha registrato un utile per azione rettificato (EPS) di 1,80 dollari, dato migliore rispetto alle previsioni fissate a 1,64 dollari. I ricavi, invece, si sono attestati a 2,71 miliardi di dollari, leggermente inferiori al consenso di 2,72 miliardi, raffreddando l’entusiasmo dei mercati. Nonostante ciò, le vendite totali sono aumentate del 7% su base annua, mentre le vendite comparabili, parametro considerato chiave nel settore retail, hanno segnato un +1%.

Il CEO Michael O’Sullivan ha spiegato che la frenata dei ricavi è stata condizionata da un improvviso calo del traffico nei negozi dopo la stagione del back-to-school, complicato da temperature insolitamente elevate in molti dei principali mercati dell’azienda. Con l’arrivo di un clima più freddo, dalla metà di ottobre le vendite comparabili hanno mostrato un chiaro miglioramento, mantenendo una crescita media a cifra singola anche nelle prime settimane di novembre.

Sul fronte della redditività, Burlington ha dimostrato solidità: il margine EBIT rettificato è salito di 60 punti base, mentre l’EPS rettificato ha messo a segno una crescita del 16%, segnale che l’azienda sta gestendo efficacemente costi e margini. O’Sullivan ha sottolineato il contributo dei team operativi e di merchandising nel contenere l’impatto negativo dei dazi e nell’ottimizzare la struttura dei costi.

Guardando al futuro, Burlington mostra fiducia e rivede al rialzo le previsioni sugli utili per l’intero anno, stimando un EPS compreso tra 9,69 e 9,89 dollari, ben al di sopra delle stime degli analisti (9,54 dollari). Per il quarto trimestre 2025, l’azienda prevede vendite comparabili tra 0% e 2%, segnale di una crescita moderata ma stabile in un contesto ancora incerto.

Dal punto di vista finanziario, Burlington mantiene una struttura solida: le scorte di merci complessive sono salite del 15% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 1,66 miliardi di dollari, mentre quelle dei negozi comparabili sono scese del 2%, segno di una maggiore efficienza nella gestione dell’inventario. A fine trimestre l’azienda può contare su 1,53 miliardi di dollari di liquidità disponibile, elemento che garantisce flessibilità operativa e capacità di investimento.

