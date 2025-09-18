Saatchi - BorsaInside.com

Le azioni di M&C Saatchi hanno registrato un crollo di oltre il 5% alla Borsa di Londra dopo la pubblicazione dei conti relativi al primo semestre 2025. Il gruppo pubblicitario ha evidenziato un marcato calo dei ricavi e degli utili, in particolare a causa della flessione del mercato australiano e della maggiore prudenza dei clienti in un contesto economico globale complesso.

Nel periodo chiuso al 30 giugno, i ricavi netti comparabili si sono attestati a 103,8 milioni di sterline, in calo del 5,1% rispetto ai 109,4 milioni del 2024. Su base statutaria, la discesa è stata ancora più evidente, con un -7,7% rispetto ai 112,4 milioni dello scorso anno.

L’utile operativo comparabile è sceso del 36% a 10,3 milioni di sterline, mentre quello statutario ha segnato un -45,3% a 7,5 milioni. L’utile ante imposte ha mostrato una flessione del 48,1% a 6,9 milioni su base comparabile e del 60,2% a 4,3 milioni su base statutaria.

Il vero punto debole rimane l’Australia, dove i ricavi sono crollati del 26,5% a causa di minori investimenti pubblicitari e delle perdite accumulate nel 2024. Escludendo questa area geografica, i conti del gruppo sono invece rimasti pressoché stabili, con un lieve calo dello 0,7%. In controtendenza il Medio Oriente, in crescita del 46,6%, seguito dall’Europa (+5,7%), dal comparto Issues (+6,3%) e da Media (+5,4%). Segno negativo invece per Consulting (-16,8%) e Passions & PR (-8,8%).

Il CEO Zaid Al-Qassab ha sottolineato come i risultati riflettano le difficoltà del settore: “Dopo un buon inizio d’anno non siamo rimasti immuni dalle tensioni geopolitiche e dall’instabilità macroeconomica. Tuttavia, senza il peso dell’Australia, il gruppo sarebbe sostanzialmente stabile, a conferma della solidità del nostro modello di business”.

Per affrontare la situazione, la società ha avviato una serie di interventi sul mercato australiano, tra cui un ricambio della leadership, la chiusura di un’unità media non redditizia e una ristrutturazione volta a recuperare efficienza e redditività. Inoltre, è stato annunciato un piano di taglio dei costi che punta a generare risparmi annualizzati per almeno 12 milioni di sterline entro il 2025, metà dei quali già nel corso di quest’anno.

A livello di indicatori, l’EBITDA comparabile è sceso del 29,6% a 13,8 milioni, mentre quello statutario ha perso il 36,6% a 11,1 milioni. Il margine operativo è calato al 9,9% (dal 14,7%) su base comparabile e al 7,2% (dal 12,2%) su base statutaria. Anche l’utile base per azione si è ridotto a 4,2 pence, rispetto ai 7,8 pence del 2024.

Nonostante il quadro difficile, M&C Saatchi ha confermato l’obiettivo di mantenere l’utile annuale in linea con il 2024, pur prevedendo una contrazione dei ricavi a una cifra media. Il gruppo segnala comunque un buon dinamismo nelle nuove acquisizioni, con l’ingresso di clienti come Stockland, Screwfix, Mas+ (la bevanda energetica legata a Lionel Messi), GoPuff e la Federazione calcistica statunitense.

