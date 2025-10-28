C&C Group - BorsaInside.com

Le azioni di C&C Group (LON:GCC) hanno registrato un rialzo dell’1,4% nella seduta di martedì, dopo la pubblicazione dei risultati semestrali che mostrano un aumento dell’utile operativo del 4% a 41,9 milioni di euro per i sei mesi conclusi il 31 agosto, nonostante un calo del 4% dei ricavi netti a 825,7 milioni di euro.

La contrazione dei ricavi è stata attribuita principalmente al trasferimento dei volumi di Budweiser Brewing Group nella Repubblica d’Irlanda. Tuttavia, l’utile ha beneficiato di un miglioramento dei margini operativi sia nel segmento Branded che in quello Distribution, grazie a un più rigoroso controllo dei costi e all’uscita da attività a basso margine. Il margine operativo complessivo è così salito di 0,4 punti percentuali, attestandosi al 5,1%.

Nonostante l’azienda abbia descritto il contesto come “difficile per il settore dell’ospitalità” nel Regno Unito e in Irlanda, C&C ha più che raddoppiato il flusso di cassa libero sottostante, passato a 41,7 milioni di euro, e ha mantenuto un rapporto di leva finanziaria contenuto a 1,1x.

"Abbiamo ottenuto una solida performance nel primo semestre in un contesto di mercato difficile", ha commentato Roger White, CEO di C&C Group. "Continuiamo a investire in iniziative volte a migliorare le performance complessive, rafforzando i nostri marchi e offrendo valore ai clienti e ai consumatori."

I marchi di punta Tennent’s e Bulmers hanno mostrato resilienza, con entrambi che hanno registrato una crescita dei ricavi netti e un rafforzamento della quota di mercato.

In particolare, Tennent’s ha superato la performance complessiva del mercato della birra lager On-Trade in Scozia, guadagnando 0,6 punti percentuali di quota, mentre Bulmers ha aumentato la propria presenza nel canale Off-Trade in Irlanda.

La società ha annunciato un dividendo intermedio di 2,08 centesimi per azione, in aumento del 4% su base annua, e ha completato a settembre un buyback da 15 milioni di euro nell’ambito del piano di restituzione di capitale da 150 milioni di euro.

Guardando ai prossimi mesi, C&C Group conferma la guidance per l’intero esercizio, puntando a una chiusura positiva grazie al tradizionale picco di vendite del periodo natalizio.

White ha ribadito: “Siamo ben preparati per il cruciale periodo festivo. Le condizioni economiche restano complesse, ma restiamo focalizzati sul raggiungimento degli obiettivi di utili per l’intero anno.”

