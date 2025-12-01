Reckitt - BorsaInside.com

Barclays ha rivisto al rialzo la propria valutazione su Reckitt Benckiser Group Plc, promuovendo il titolo da equal weight a overweight e aumentando il target price da 6.300 a 7.000 sterline. Il gruppo britannico, leader globale nei prodotti per la salute, igiene e benessere, sta vivendo una fase di trasformazione significativa, trainata da performance eccezionali in Cina e India, e da una strategia aziendale più mirata ed efficiente.

La banca d’affari ritiene che Reckitt, dopo una complessa ristrutturazione conseguente all’acquisizione non ottimale di Mead Johnson nel 2017, abbia finalmente costruito basi solide per una crescita più sostenibile, affidabile e profittevole, puntando sui marchi chiave come Dettol, Durex, Mucinex e Lysol, e riducendo le attività meno performanti.

Gli analisti prevedono che l’azienda sarà più snella, ma più redditizia: i ricavi potrebbero risultare inferiori di circa il 25% a seguito del riassetto del portafoglio, ma la crescita organica è attesa al 4-5%, alimentata soprattutto dai mercati emergenti, dove il gruppo sta registrando incrementi record.

Il peso dell’area emergente è infatti salito al 41% delle vendite nel 2024, ma contribuisce a oltre due terzi della crescita like-for-like, confermando il cambio di passo strategico. Nel terzo trimestre 2025, la crescita nei mercati emergenti ha raggiunto il 15,5% LFL, suddivisa tra 7,4% di aumento dei volumi e 8,1% di miglioramento prezzo-mix, portando l’incremento da inizio anno al 13,7%.

La Cina, che ora rappresenta il 10% del fatturato Core, è diventata il principale mercato emergente per Reckitt, superando l’India, con una crescita di oltre il 30% nel Q3 2025 e una previsione di incremento superiore al 20% per l’intero anno, grazie soprattutto a una forte presenza nell’e-commerce, che rappresenta l’80% del mix distributivo.

L’India, che vale circa l’8% del fatturato, mantiene una crescita costante a una cifra alta, sostenuta da una capillarità distributiva che supera 1 milione di punti vendita fisici.

Barclays ha inoltre rivisto al rialzo le proiezioni di crescita del Core Reckitt per l’esercizio 2026-2027, portandole dal 4,4% al 4,7%, mentre le aspettative sui mercati emergenti salgono dal 7% all’8%. Anche le stime sugli utili sono state aumentate: +1,5% per il 2025 e +1,7% per il biennio 2026-2027, posizionandosi oltre l’1,5% sopra il consenso di mercato. Per quanto riguarda i margini, la banca si aspetta livelli più elevati rispetto al consensus: +15 punti base nel 2026 e +20 punti base nel 2027.

Uno degli elementi più apprezzati dagli analisti è la gestione del CEO Kris Licht, che ha rafforzato i fondamentali aziendali, stabilizzato la supply chain e incrementato gli investimenti in brand equity, R&D e capex. Le spese destinate ai marchi sono salite dall’11,8% delle vendite nel 2022 al 13,4% nel 2024, fino ad arrivare al 14,6% nella prima metà del 2025.

Anche la spesa in ricerca e sviluppo è cresciuta, passando dal 2% nel 2020 al 2,3% nel 2024, mentre il capex è aumentato da 154 milioni di sterline nel 2015 a 370 milioni nel 2024. Parallelamente, la riduzione dei costi fissi procede verso l’obiettivo di un taglio di 300 punti base entro il 2027, con un miglioramento già visibile: dal 22% del 2023 al 21% nel 2025, favorito da un progresso di 100 punti base nel primo semestre.

Segnali positivi arrivano anche sul fronte legale: Barclays ha dimezzato la stima del contenzioso NEC, passando da 750 a 375 milioni di dollari, grazie a sentenze favorevoli e al rigetto di tre cause campione.

Possibile anche un’operazione straordinaria: la cessione di Mead Johnson, prevista tra il 2026 e il 2027, potrebbe generare tra 4 e 6 miliardi di sterline con una valutazione stimata tra 8 e 11,5 volte l’EV/EBITDA. Lo scenario base indica una riduzione del fatturato del 12%, un miglioramento di 10 punti base sul margine lordo e un impatto negativo di 20 punti base sul margine EBIT causato dai costi non allocati, con una diluizione dell’EPS del 7,4% nel 2026 e del 2,2% nel 2027, nel caso di assenza di partecipazione residuale.

Tra i business con il potenziale maggiore spicca il comparto Intimate Wellness, guidato dal marchio Durex, che da solo vale 1 miliardo di sterline. La divisione ha registrato una crescita del 16,6% LFL nel primo trimestre 2025 e del 13,5% nel terzo trimestre, con prospettive di triplicare le dimensioni nel medio termine, secondo gli analisti di Barclays. Nei mercati sviluppati, il like-for-like ha mostrato segnali di ripresa: +1,3% in Nord America e +0,8% in Europa nel terzo trimestre.

Reckitt diventa così un player globale più agile, focalizzato sui marchi ad alto potenziale, con una presenza rafforzata nei mercati emergenti, base di una nuova fase di crescita strutturale.

