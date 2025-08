City of London - BorsaInside.com

Le azioni delle principali banche britanniche stanno beneficiando di un’ondata di fiducia dopo la recente decisione della Corte Suprema del Regno Unito riguardo alle commissioni sui finanziamenti auto. Una svolta giudiziaria che ha chiarito alcuni punti chiave sui rapporti tra concessionari e clienti, spingendo verso l’alto i titoli di istituti come Lloyds Banking Group, Close Brothers Group, Secure Trust Bank e Barclays, con rialzi compresi tra il 2% e il 19% nelle prime ore di contrattazione.

La sentenza della Corte Suprema cambia le carte in tavola

La decisione della Corte Suprema, emessa venerdì scorso, ha riformato parzialmente le conclusioni precedenti della Corte d’Appello in relazione ai casi Wrench, Johnson e Hopcraft. Il punto centrale riguarda il ruolo dei concessionari automobilistici che, secondo la Corte, non hanno obblighi fiduciari nei confronti dei clienti quando operano come intermediari per i finanziamenti. Di conseguenza, le commissioni percepite in questi contesti non possono essere considerate tangenti.

Tuttavia, il caso Johnson ha fatto emergere un’importante eccezione: la Corte ha stabilito che tra il prestatore e il consumatore si era creata una relazione iniqua, come previsto dal Consumer Credit Act del 1974. Questo ha portato alla condanna al rimborso della commissione, maggiorata dagli interessi commerciali.

FCA pronta a intervenire: in arrivo una consultazione su risarcimenti

Nel weekend, la Financial Conduct Authority (FCA) ha dichiarato che entro ottobre sarà avviata una consultazione pubblica per valutare un eventuale programma di risarcimento collettivo per i consumatori coinvolti in accordi con commissioni discrezionali. L’ente di vigilanza potrebbe estendere l’iniziativa anche ad altri modelli di remunerazione adottati in passato da concessionari e finanziatori.

Le reazioni delle banche: cautela e ottimismo

Lloyds Banking Group ha fatto sapere che i suoi accantonamenti già esistenti tengono conto di vari scenari, compreso quello ora confermato dalla Corte Suprema. La banca ha comunque sottolineato che permangono incognite normative, soprattutto in attesa della consultazione FCA. Al momento, tuttavia, non si prevede un impatto significativo sugli accantonamenti.

Anche Close Brothers Group plc e Close Brothers Finance plc, in una nota successiva all’aggiornamento del 2 agosto, hanno confermato di voler partecipare attivamente alla fase di consultazione lanciata dalla FCA. Il gruppo ha espresso piena disponibilità a collaborare con l’autorità per contribuire a definire soluzioni eque e trasparenti.

