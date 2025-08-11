Spectris - BorsaInside.com

Le azioni Spectris plc (LON:SXS) hanno aperto la settimana in ribasso di oltre il 3% alla Borsa di Londra, dopo l’ufficializzazione del ritiro di Advent International dalla gara per l’acquisizione. La decisione, comunicata da MI Metron UK Bidco Ltd, segna la conclusione di una delle più accese competizioni societarie degli ultimi mesi nel settore della strumentazione di precisione e sistemi di controllo.

La trattativa era iniziata il 23 giugno, quando Spectris aveva accettato un’offerta in contanti di 37,63 sterline per azione da parte di Bidco, con l’aggiunta di un dividendo intermedio di 28 pence. La situazione è cambiata pochi giorni dopo, il 2 luglio, con l’ingresso di Project Aurora Bidco Limited, controllata dal colosso del private equity Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), che ha messo sul tavolo 39,72 sterline per azione più il dividendo. Il consiglio di amministrazione di Spectris ha quindi ritirato il sostegno all’offerta iniziale di Advent.

Una sfida a colpi di rilanci milionari

Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto, la bidding war è entrata nella fase più intensa. Il 1° agosto, Advent ha rilanciato a 41,00 sterline per azione, ma il 5 agosto KKR ha risposto con un’ultima proposta ancora più competitiva: 41,75 sterline per azione, conquistando così il sostegno definitivo del board.

Di fronte all’impossibilità di superare la cifra, Advent ha annunciato di non voler aumentare ulteriormente l’offerta e di rinunciare alla scalata. La notizia ha innescato prese di profitto sul titolo Spectris, che ha perso terreno in chiusura di giornata.

Un’operazione che può cambiare il settore

Il ritiro di Advent lascia campo libero a KKR, che si avvia a chiudere una delle operazioni più rilevanti dell’anno per il mercato britannico. L’affare conferma l’elevato interesse dei fondi di investimento per società ad alto contenuto tecnologico e mette in evidenza come la competizione tra player globali possa far lievitare rapidamente le valutazioni, influenzando anche la percezione degli investitori sui mercati.

