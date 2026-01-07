Nokia - BorsaInside.com

Le azioni Nokia Oyj hanno messo a segno un forte rialzo in Borsa, superando il +4% in una sola seduta, dopo la decisione di Kepler Cheuvreux di migliorare il giudizio sul titolo. Gli analisti hanno infatti promosso Nokia da hold a buy, individuando segnali concreti di ripresa per vendite, redditività e generazione di cassa nel medio periodo.

Contestualmente all’upgrade, il broker ha rivisto al rialzo il prezzo obiettivo a 6,60 euro, rispetto ai precedenti 5 euro. Il nuovo target implica un potenziale di apprezzamento di circa il 19% rispetto alla chiusura di 5,56 euro registrata il 6 gennaio. Secondo Kepler Cheuvreux, il recente arretramento del titolo, pari a circa il 15% dai massimi, ha creato un punto di ingresso interessante per gli investitori, soprattutto alla luce di una valutazione ritenuta equilibrata, attorno a 13 volte l’utile operativo stimato per il 2026.

Il miglioramento del giudizio arriva in una fase di stabilizzazione del mercato globale delle apparecchiature di rete, dopo un biennio difficile. Tra il 2023 e il 2024 il settore ha subito una contrazione complessiva del 16%, penalizzato dalla riduzione delle scorte, da un contesto macroeconomico complesso e da confronti sfavorevoli con il precedente ciclo di investimenti sul 5G. In questo scenario, Nokia ha sofferto più della media, con un calo delle vendite comparabili del 18%, aggravato anche dalla perdita di un importante contratto 5G con AT&T.

Guardando avanti, Kepler Cheuvreux prevede una ripresa strutturale del mercato indirizzabile di Nokia, stimando una crescita media annua del 5% tra il 2025 e il 2028. Ancora più dinamica l’area dell’infrastruttura di rete, che secondo le stime dovrebbe crescere a un ritmo del 9% annuo. All’interno di questo segmento, le vendite di Nokia sono attese in aumento del 7% all’anno, con performance particolarmente solide nelle reti IP, previste in crescita dell’8%, e nelle reti ottiche, dove l’espansione potrebbe raggiungere il 12% annuo.

Sul fronte della redditività, il broker vede un significativo miglioramento dei margini operativi rettificati, destinati a salire al 13,1% entro il 2028, rispetto al 9% stimato per il 2025. A sostenere questa evoluzione contribuiranno una maggiore focalizzazione sui mercati a più alta marginalità nelle reti fisse, l’effetto scala nelle reti IP e circa 200 milioni di euro di sinergie derivanti dall’integrazione di Infinera, attese entro il 2027.

Particolarmente rilevante è anche il contributo delle applicazioni legate ad intelligenza artificiale e cloud. Dall’inizio del 2025, il business dell’infrastruttura di rete ha già raccolto ordini per circa 1,5 miliardi di euro in questi ambiti, che oggi rappresentano circa il 6% del fatturato complessivo del gruppo e sono considerati un importante motore di crescita futura.

Diversa la situazione per l’infrastruttura mobile, dove le prospettive di espansione dei ricavi appaiono più contenute. In questo caso, la strategia di Nokia è chiaramente orientata al rafforzamento dei margini. Le vendite sono attese sostanzialmente stabili tra il 2025 e il 2028, ma i margini operativi rettificati dovrebbero migliorare fino al 15,2% entro il 2028, rispetto al 13,4% previsto per il 2025.

A livello di gruppo, Kepler Cheuvreux stima un 2025 ancora caratterizzato da ricavi comparabili stabili, seguito però da un rimbalzo medio annuo di circa il 4% nel triennio 2026 2028. In parallelo, il margine operativo rettificato dovrebbe risalire progressivamente, passando dal 9,5% del 2025 al 13,5% entro il 2028.

Anche la generazione di cassa è destinata a rafforzarsi. Il flusso di cassa libero è previsto in crescita graduale fino a circa 2 miliardi di euro nel 2028, rispetto agli 1,4 miliardi stimati per il 2025. La posizione di cassa netta potrebbe così raggiungere i 6,4 miliardi di euro entro il 2028, in netto aumento rispetto ai 3,9 miliardi attesi a fine 2025.

Il calo del margine operativo registrato nel 2025, sceso al 9,5% dal 13,5% del 2024, è spiegato in larga parte da confronti sfavorevoli con proventi straordinari che nel 2024 avevano superato i 700 milioni di euro. Su questo fronte, il management di Nokia sta portando avanti un importante piano di riduzione dei costi, con risparmi lordi complessivi stimati in circa 1,2 miliardi di euro entro il 2026. Di questi, circa 800 milioni risultavano già realizzati entro il terzo trimestre del 2025, rafforzando ulteriormente la fiducia degli analisti sulla sostenibilità del miglioramento operativo atteso nei prossimi anni.

