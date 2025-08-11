Azioni difesa - BorsaInside.com

Lunedì mattina le azioni delle principali aziende della difesa europee hanno registrato cali significativi, in un contesto di forte incertezza legato al possibile vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin previsto per questa settimana. Gli investitori guardano con attenzione all’incontro, che potrebbe aprire la strada a un accordo di pace in Ucraina.

In avvio di seduta, Renk (ETR:R3NK) e Hensoldt (ETR:HAGG) hanno perso oltre il 2%, seguite dalla tedesca Rheinmetall (ETR:RHMG) e dall’italiana Leonardo (BIT:LDOF), entrambe in flessione simile. La prospettiva di una de-escalation militare, infatti, viene interpretata dal mercato come un possibile rallentamento della domanda di armamenti e sistemi di difesa.

Il vertice è in programma venerdì in Alaska, e secondo le dichiarazioni di Trump potrebbe includere una proposta di scambio territoriale tra Russia e Ucraina, ponendo fine a un conflitto che dura ormai da oltre tre anni. L’annuncio dell’incontro è arrivato lo stesso giorno in cui scadeva l’ultimatum imposto a Mosca per presentare un cessate il fuoco, pena l’applicazione di nuove sanzioni.

A destare preoccupazione è l’assenza del presidente ucraino Volodymyr Zelensky dal tavolo dei negoziati. In diversi ambienti politici europei cresce il timore che un eventuale accordo possa essere deciso principalmente da Washington e Mosca, riducendo il margine di intervento di Kiev.

Nonostante ciò, la NATO e numerosi Paesi europei continuano a ribadire il sostegno all’Ucraina, sottolineando che nessuna intesa può essere raggiunta senza il coinvolgimento diretto del governo di Kiev. Anche il vicepresidente statunitense JD Vance ha confermato che sono in corso sforzi diplomatici per organizzare un incontro con la partecipazione di Trump, Putin e Zelensky.

Negli ultimi mesi, tre tentativi di dialogo tra Ucraina e Russia non hanno portato a una soluzione definitiva, segno delle profonde divergenze ancora esistenti tra le parti.

