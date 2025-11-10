Siemens - BorsaInside.com

Jefferies ha rivisto al rialzo il giudizio su Siemens Energy, passando da una posizione neutrale a una raccomandazione di acquisto, e fissando un nuovo target price a 134 euro, più del doppio rispetto ai precedenti 55 euro. Una scelta che, secondo la banca d’affari, riflette un quadro di crescita molto più solido rispetto alle aspettative di mercato.

L’analista Lucas Ferhani sottolinea come l’azienda tedesca sia oggi perfettamente inserita nei trend strutturali che stanno ridisegnando il settore energetico globale: domanda elettrica in aumento, reti che necessitano di modernizzazione e un’espansione senza precedenti della capacità rinnovabile e nucleare. Un mix che, a suo avviso, garantirà all’azienda un supporto costante alla domanda nei prossimi anni.

Un portafoglio che intercetta tutte le aree chiave della transizione energetica

Jefferies evidenzia come Siemens Energy presidii, con il proprio portafoglio, praticamente tutte le sfide critiche dell’energia moderna: produzione, trasmissione, rinnovabili, servizi e tecnologie di supporto. Questa presenza “a 360 gradi” dovrebbe tradursi in un flusso di ordini sostenuto e in una capacità crescente di trasferire valore ai clienti.

Secondo Ferhani, il contesto competitivo si sta mostrando più razionale rispetto al passato. Ciò consente all’azienda di esercitare un pricing power significativo, con margini potenzialmente superiori alle attuali stime del consenso. Il Capital Markets Day di novembre è indicato come un momento chiave per confermare la direzione strategica e aggiornare gli obiettivi.

Crescita dell’EBITDA a ritmi elevati

Nelle proiezioni di Jefferies, Siemens Energy risulta ampiamente sottovalutata rispetto al suo potenziale di crescita. La banca si attende un tasso di crescita annuo composto dell’EBITDA di circa il 40 per cento dal 2025 al 2028. Le stime sull’EBITA rettificato superano il consenso tra il 7 per cento e il 12 per cento nel periodo 2026–2028.

Il nuovo prezzo obiettivo implica per gli azionisti un total return atteso del 32 per cento, frutto sia del potenziale apprezzamento del titolo sia della remunerazione prevista per gli azionisti.

I settori più promettenti: gas, rinnovabili e reti

Nel comparto Gas Services, Jefferies prevede un forte impulso derivante dall’aumento dei carichi negli Stati Uniti, trainato anche dalla fame di energia dei data center dedicati all’intelligenza artificiale.

La divisione Siemens Gamesa, malgrado le difficoltà degli anni passati, è vista ora in una posizione favorevole per sfruttare l’accelerazione delle rinnovabili.

Infine, la business unit Grid Technologies dovrebbe continuare a beneficiare dei grandi investimenti globali nelle infrastrutture di trasmissione.

Nel complesso, Jefferies ritiene che i margini operativi possano ampliarsi di circa 400 punti base entro il 2028 rispetto ai livelli previsti per il 2026.

Ordini ai massimi e potere di prezzo in aumento

La nota sottolinea la solidità del portafoglio ordini, descritto come record e sostenuto da una domanda estremamente dinamica sia in Europa sia negli Stati Uniti. Questa situazione favorisce i produttori di apparecchiature originali, che si trovano oggi in una posizione di forza nelle trattative commerciali.

I risultati del quarto trimestre e il Capital Markets Day saranno due passaggi cruciali. Jefferies si attende annunci su nuovi obiettivi di margine a medio termine compresi tra il 12 e il 14 per cento, considerati comunque prudenziali.

Ritorni per gli azionisti e valutazione ancora interessante

La banca prevede inoltre informazioni più dettagliate sulla politica di remunerazione degli azionisti, con una potenziale distribuzione cumulata tra dividendi e riacquisti pari a circa 14 miliardi di euro entro il 2028, equivalente a circa il 16 per cento del valore d’impresa.

Sul fronte valutativo, Siemens Energy rimane competitiva: Jefferies stima un multiplo corretto per la crescita di 0,5, molto inferiore rispetto ai principali competitor del settore. Rispetto a General Electric Vernova, ad esempio, il titolo tratta con uno sconto attorno al 40 per cento, pur avendo un EBITDA atteso per il 2028 sostanzialmente simile.

Ferhani conclude osservando che, nonostante il forte recupero già registrato dal titolo, anche gli utili hanno mostrato un miglioramento parallelo. Una dinamica che, secondo la banca, lascia spazio a ulteriori revisioni positive e a una possibile sovraperformance nei prossimi trimestri.

