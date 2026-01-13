Brand del lusso - BorsaInside.com

Il comparto del lusso europeo si prepara a voltare pagina dopo un 2025 senza slanci, ma per ora gli analisti restano prudenti. Secondo Barclays, il 2026 dovrebbe segnare il ritorno a una vera fase di crescita, con un aumento dei ricavi a cambi costanti tra il 5 e il 6%, ma questo scenario positivo non è ancora sufficiente per giustificare una revisione al rialzo dei giudizi sull’intero settore.

Nell’ultima analisi pubblicata dalla banca d’investimento, il messaggio è chiaro: il settore resta neutrale nel suo complesso, anche se al suo interno emergono differenze marcate tra i vari gruppi del lusso.

Un 2025 piatto, ma il 2026 promette una svolta

Barclays descrive il 2025 come un anno “complesso”, caratterizzato da vendite mediamente stabili. Il vero cambio di passo, però, è atteso nel 2026, quando la domanda globale di beni di alta gamma dovrebbe tornare a rafforzarsi, sostenuta soprattutto dal recupero dei mercati chiave e dal ritorno della clientela internazionale.

Nonostante questo, gli analisti sottolineano che le quotazioni di Borsa hanno già anticipato buona parte delle buone notizie, mentre le stime sugli utili non hanno ancora mostrato un miglioramento altrettanto evidente. È per questo che Barclays ha deciso di non modificare i rating.

I titoli preferiti: Richemont, Moncler e ora anche Prada

All’interno del settore, Barclays continua a puntare su Richemont e Moncler, entrambe con giudizio overweight.

Per Richemont, colosso svizzero dei gioielli e degli orologi, la banca prevede nel 2026 una crescita organica dell’8%, superiore alla media del settore, grazie soprattutto alla divisione gioielleria, che dovrebbe accelerare intorno al 9%. Il prezzo obiettivo è fissato a 192 franchi svizzeri, anche se il titolo tratta già a multipli elevati rispetto alla sua storia.

Anche Moncler viene vista come una delle storie più solide del lusso europeo. Barclays stima per il marchio italiano una crescita dell’8% nel 2026, trainata in particolare dal mercato statunitense. Il target price è 61 euro, con una valutazione di Borsa in linea con la media di lungo periodo.

La vera novità riguarda Prada, che torna a essere promossa a overweight dopo il completamento dell’acquisizione di Versace. Barclays riconosce che nel breve periodo l’operazione peserà sugli utili, perché Versace dovrebbe generare circa 560 milioni di euro di ricavi nel 2026 ma con un risultato operativo negativo. Tuttavia, il titolo Prada è considerato fortemente sottovalutato rispetto al suo storico, con un multiplo di utili molto inferiore alla media decennale. Il prezzo obiettivo è 68 dollari di Hong Kong.

LVMH ed Hermès: qualità elevata, ma poco spazio di rialzo

I due giganti francesi del lusso, LVMH e Hermès, restano valutati equal weight.

Per LVMH, Barclays riconosce i progressi nella divisione Moda e Pelletteria, ma ritiene che il titolo rifletta già gran parte del potenziale di miglioramento. La crescita attesa per questa divisione nel 2026 è del 4% con margini solidi, ma il target resta a 580 euro.

Hermès continua a essere uno dei brand più forti al mondo, con una crescita prevista intorno al 10% e margini operativi vicini al 40%. Tuttavia, il titolo è anche uno dei più cari del settore, motivo per cui Barclays mantiene una posizione prudente con un obiettivo di 2.310 euro.

Burberry, Kering e Swatch sotto osservazione

Burberry resta in zona neutrale. Le vendite comparabili sono tornate positive, ma la banca non vede ancora una vera accelerazione strutturale dei ricavi. Il target price è 1.340 pence.

Più severo il giudizio su Kering, che resta underweight. Secondo Barclays, il recente rialzo del titolo non è stato supportato da un miglioramento delle prospettive sugli utili. Inoltre, le valutazioni sono ai livelli più alti degli ultimi vent’anni rispetto alla storia del gruppo. Il prezzo obiettivo è 245 euro.

Stessa etichetta negativa per Swatch, che dovrebbe sì tornare a crescere nel 2026, ma partendo da livelli di redditività ancora bassi. Il target è 119 franchi svizzeri, con valutazioni giudicate troppo tirate.

Valutazioni elevate e utili ancora indietro

Il punto centrale dell’analisi di Barclays è che quasi tutto il settore del lusso europeo oggi scambia sopra le proprie medie storiche, mentre le revisioni sugli utili non hanno ancora confermato l’ottimismo dei mercati.

In altre parole, il 2026 potrebbe davvero segnare un ritorno alla crescita, ma prima che questo si traduca in un reale potenziale di rialzo in Borsa, dovranno arrivare miglioramenti concreti sugli EPS. Fino ad allora, Barclays preferisce restare neutrale sull’intero comparto, selezionando solo alcuni nomi come vere opportunità di valore.

