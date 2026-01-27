Pharma europeo - BorsaInside.com

Citigroup riaccende i riflettori sul pharma europeo e lo fa con un messaggio chiaro al mercato: sulle big del settore torna una visione fortemente rialzista, soprattutto per chi dispone di pipeline solide, respiro globale e capacità finanziaria fuori scala.

Nel nuovo avvio di copertura dedicato alle large cap farmaceutiche europee, Citigroup assegna rating buy a AstraZeneca, Novartis e Roche, fissando target price ai massimi storici rispettivamente a 17.000 pence, 133 franchi svizzeri e 400 franchi svizzeri. Una presa di posizione che segnala un cambio di passo netto dopo anni di sottoperformance relativa del comparto sanitario europeo.

Il 2026 come anno chiave per l’healthcare globale

La mossa rientra nel report strategico globale Global Healthcare: The Times They Are A-Changin’, in cui Citi individua il 2026 come possibile punto di svolta per il settore healthcare. Dopo una fase prolungata di rendimento inferiore rispetto ad altri comparti, il pharma torna centrale in uno scenario di mercati sempre più guidati dagli utili aziendali, più che dalla pura espansione dei multipli.

Secondo Citi, il contesto macro si sta facendo progressivamente più favorevole: politiche monetarie e fiscali accomodanti, combinazione di crescita moderata e inflazione sotto controllo, e soprattutto un ciclo di fusioni e acquisizioni pronto ad accelerare. Le acquisizioni diventano strategiche per colmare i vuoti di pipeline legati alle scadenze brevettuali in aree cruciali come oncologia, immunologia, cardiometabolico e sistema nervoso centrale.

Perché AstraZeneca, Novartis e Roche sono le preferite

AstraZeneca, Novartis e Roche emergono come top pick settoriali grazie a una serie di fattori strutturali difficilmente replicabili: investimenti in R&S sopra la media, focalizzazione su aree terapeutiche ad alta crescita, e una generazione di cassa record che consente di finanziare sia acquisizioni mirate sia programmi di buyback aggressivi.

AstraZeneca beneficia inoltre di una delle pipeline oncologiche più avanzate in Europa, supportata anche da importanti hub di ricerca in Italia, mentre Novartis e Roche, pur avendo radici svizzere, operano come veri player globali, leader nelle terapie innovative per malattie rare e croniche. Questo posizionamento giustifica, secondo Citi, multipli premium e obiettivi di prezzo ambiziosi.

Rischi geopolitici e dazi USA: timori già assorbiti

Un punto chiave dell’analisi riguarda il rischio legato a dazi e tariffe statunitensi sotto una possibile amministrazione Trump. Citi ritiene però che queste preoccupazioni siano in larga parte già scontate dal mercato. Le big pharma europee hanno infatti rafforzato in modo significativo la loro presenza produttiva e di ricerca negli Stati Uniti, riducendo l’esposizione a misure punitive e rendendosi meno vulnerabili rispetto ai player puramente continentali.

Rating neutral per GSK, Sanofi e Novo Nordisk

Più prudente invece il giudizio su GSK, Sanofi e Novo Nordisk, tutte valutate neutral con target rispettivamente a 1.900 pence, 85 euro e 400 corone danesi.

Nel caso di GSK e Sanofi, Citi riconosce valutazioni non eccessive, ma sottolinea una minore visibilità sui catalizzatori di crescita di breve periodo rispetto ai leader di settore, in linea con le valutazioni espresse anche da Morgan Stanley e da altre grandi case d’investimento.

Novo Nordisk, pur restando il campione europeo della crescita grazie al boom delle terapie GLP-1 contro obesità e diabete, viene trattata con maggiore cautela. Il motivo è triplice: concorrenza in rapido aumento, pressioni regolatorie sui prezzi, soprattutto negli Stati Uniti, e aspettative già molto elevate incorporate nei multipli attuali.

Europa vs USA: conta la selezione dei titoli

Il report pharma si collega direttamente alla Macroeconomic and Markets View for 2026 di Citi Wealth, che ribadisce come l’Europa resti strutturalmente in ritardo rispetto agli Stati Uniti in termini di potenziale di crescita degli utili. In questo scenario, la selezione settoriale e dei singoli titoli diventa decisiva per generare extra-rendimento.

Il pharma large cap con forte esposizione globale si distingue come uno dei pochi segmenti europei in grado di offrire visibilità sugli utili, profilo difensivo e opzionalità legata a operazioni M&A, pur in un contesto di volatilità legata alle politiche sui prezzi dei farmaci negli USA e alle dinamiche regolatorie europee.

A rafforzare il quadro contribuisce anche Goldman Sachs, che mantiene una visione positiva su AstraZeneca e Novartis, confermando invece un approccio più neutrale su GSK. Un consenso che consolida l’idea di un ritorno strutturale di interesse sul pharma europeo, ma solo per chi può davvero giocare su scala globale.

