Il panorama bancario italiano torna in fermento: Crédit Agricole si prepara a incrementare la propria presenza in Banco BPM, in un momento in cui i giochi sembravano fermi da tempo. Dopo la fine dell’effetto “passivity rule” legato all’offerta pubblica ritirata da UniCredit, Banco BPM è di nuovo libera di muoversi, e i riflettori si spostano ora su Parigi, dove la banca francese ha già chiesto alla Banca Centrale Europea il permesso per superare la soglia del 20% nel capitale di BPM, attualmente ferma al 19,8%. Un passo che potrebbe ridefinire non solo gli equilibri interni alla banca milanese, ma anche i rapporti di forza nel settore.

Una strategia di lungo periodo per Crédit Agricole

Presente in Banco BPM dal 2022, Crédit Agricole ha finora mantenuto un profilo prudente, rispettando gli assetti già consolidati. Tuttavia, l’orizzonte potrebbe cambiare. L’obiettivo non sembra essere un’azione aggressiva, ma una progressiva intensificazione della partnership, orientata al medio-lungo termine. Il vero momento di svolta potrebbe essere l’assemblea di aprile 2026 per il rinnovo del consiglio di amministrazione, data chiave per capire se i francesi intendano puntare a una maggiore influenza gestionale.

Collaborazioni già solide tra BPM e Crédit Agricole

Non si parte da zero. Le alleanze industriali tra Banco BPM e Crédit Agricole sono già consolidate, soprattutto nei settori strategici. Nell’assicurativo, i due gruppi condividono il controllo di Vera Assicurazioni e Banco BPM Assicurazioni (Agricole al 65%, BPM al 35%), con accordi validi fino al 2043. Nel credito al consumo, la joint venture Agos vede Agricole al 61% e BPM al 39%, con la possibilità di un’IPO attivabile entro il 2028. Inoltre, le due banche sono coinvolte nel secondo polo italiano della monetica, insieme a ICCREA e FSI, un’area che potrebbe attrarre ulteriori attenzioni da parte francese.

Verso un nuovo equilibrio nel consiglio di amministrazione

L’autunno 2025 potrebbe dare il via alla partita per la governance del gruppo. Secondo lo statuto di Banco BPM, il consiglio uscente propone la lista con 12 nomi su 15 per il board. Ma con una quota vicino al 20%, Crédit Agricole potrebbe avanzare una propria lista, ottenendo almeno tre seggi diretti, rafforzando così la propria influenza in vista delle scelte strategiche dei prossimi anni. Attualmente, il gruppo francese ha due consiglieri indipendenti, ma mira chiaramente a un ruolo più incisivo.

Cosa cambia nei rapporti con UniCredit

L’uscita di scena di UniCredit, che ha rinunciato all’offerta su BPM, non ha però azzerato le dinamiche. I rapporti tra UniCredit e Crédit Agricole restano distesi ma distanti, segnati da interessi divergenti ma senza tensioni visibili. Prima di procedere con la richiesta alla BCE, Crédit Agricole ha ottenuto un tacito assenso da Palazzo Chigi, un segnale che la politica italiana guarda con favore a un rafforzamento francese, anche mentre a Bruxelles resta formalmente aperto il dossier golden power sull’offerta di UniCredit, seppur ormai decaduta.

Il crescente peso di Crédit Agricole nello scenario italiano

Negli ultimi anni, Crédit Agricole ha continuato a crescere in Italia, consolidando la propria presenza con acquisizioni mirate e strategie di lungo respiro. L’aumento della partecipazione in Banco BPM si inserisce in questo contesto di espansione silenziosa ma costante. Mentre l’ipotesi di un nuovo tentativo da parte di UniCredit appare sempre più remota, l’influenza francese in Piazza Meda si rafforza, spostando l’asse delle alleanze e ridefinendo il ruolo di BPM all’interno del mosaico bancario italiano.

In un settore in continuo mutamento, l’avvicinamento tra BPM e Crédit Agricole sembra destinato a diventare uno dei dossier chiave dei prossimi mesi. Un percorso fatto di alleanze strategiche, nuove presenze nel board e una visione condivisa di sviluppo che potrebbe trasformare in profondità il panorama del credito nazionale.

