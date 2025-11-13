Azioni 3i - BorsaInside.com

Il gruppo di investimento 3i ha chiuso il primo semestre con un rendimento totale di 3,29 miliardi di sterline, un dato perfettamente coerente con le aspettative del mercato. Eppure, nonostante numeri solidi, il titolo in Borsa ha perso oltre il dieci per cento: a frenare l’entusiasmo degli investitori è stato il recente rallentamento commerciale di Action, la catena discount che rappresenta la principale fonte di valore del portafoglio.

Il NAV per azione ha raggiunto quota 2.857 pence, sostenuto anche da un impatto valutario positivo pari a 78 pence. Il rendimento lordo degli investimenti è stato di 3,41 miliardi di sterline, mentre l’indebitamento del gruppo è rimasto contenuto al 3 percento, confermando una posizione finanziaria solida.

Action ha continuato a trainare i risultati, ma con segnali di stanchezza visibili negli ultimi mesi. Alla fine di P9, il gruppo aveva generato 11,23 miliardi di euro di vendite nette, con una crescita LFL del 6,3 percento e un EBITDA operativo di 1,56 miliardi di euro. Nel mese successivo le vendite sono salite a 12,5 miliardi di euro, ma la crescita comparabile è scesa al 5,7 percento, frenata da confronti stagionali sfavorevoli, dal calo delle categorie tradizionalmente forti come decorazioni e giocattoli e da una performance molto debole in Francia, mercato che vale quasi un terzo dei ricavi totali.

Nonostante questo rallentamento, Action continua ad espandersi con grande ritmo: 255 nuovi punti vendita dall’inizio dell’anno e un’accoglienza molto positiva nei mercati emergenti come Svizzera e Romania. Gli analisti di RBC Capital Markets hanno definito i risultati complessivi “in linea con il consenso”, sottolineando però che ottobre rappresenta un campanello d’allarme da monitorare con attenzione.

3i ha inoltre incrementato ulteriormente la propria partecipazione in Action, salita prima al 60,1 percento attraverso uno scambio di azioni da 739 milioni di sterline con GIC e poi al 62,3 percento, reinvestendo 755 milioni di sterline provenienti dalla recente ristrutturazione del capitale della catena. Quest’ultima ha fruttato a 3i 944 milioni di sterline in proventi lordi. Parallelamente, Action ha raccolto 1,6 miliardi di euro in nuovi prestiti e ha rinegoziato 3,1 miliardi di euro di finanziamenti già esistenti, ottenendo un risparmio annuo sugli interessi pari a 14 milioni di euro.

Oltre ad Action, anche il resto del portafoglio ha mostrato dinamiche positive. Royal Sanders ha proseguito il suo percorso di crescita sostenuta, mentre MPM e MAIT hanno realizzato due importanti operazioni di uscita con multipli rispettivamente di 3,2x e 2,8x. Il comparto infrastrutturale ha contribuito con 139 milioni di sterline, grazie in particolare all’aumento del 14 percento del valore delle azioni di 3i Infrastructure e al miglioramento della valutazione di TCR.

La posizione di liquidità si mantiene robusta a 1,64 miliardi di sterline, con un debito netto pari a 772 milioni di sterline. Complessivamente, 3i presenta basi solide e un portafoglio diversificato in buona salute, anche se le prossime settimane saranno cruciali per capire se la frenata di Action rappresenti un semplice incidente di percorso o l’inizio di una fase più complessa per il suo principale asset.

