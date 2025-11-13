Grafton - BorsaInside.com

Le azioni di Grafton Group PLC (LON:GFTU_u) hanno registrato una flessione del 2,5% nella seduta di giovedì, a seguito della pubblicazione dei risultati aggiornati sul periodo di dieci mesi concluso al 31 ottobre.

Il gruppo, attivo nella distribuzione internazionale di materiali per l’edilizia, ha confermato che le previsioni di utile operativo per l’intero esercizio restano coerenti con le stime degli analisti, ma ha segnalato un evidente rallentamento della crescita delle vendite negli ultimi mesi.

Il fatturato consolidato ha raggiunto i 2,13 miliardi di sterline, con un incremento dell’11,5% rispetto ai 1,91 miliardi dello stesso periodo del 2023. Tuttavia, la crescita dei ricavi like-for-like ha mostrato un progressivo rallentamento: l’aumento medio giornaliero si è fermato all’1,6% nel quadrimestre fino a ottobre, contro il 2,4% del primo semestre, con un ulteriore indebolimento nelle ultime settimane analizzate.

Il gruppo prevede di chiudere l’anno con un utile operativo rettificato in linea con le stime di circa 182,2 milioni di sterline, sostenuto in parte dalle recenti acquisizioni strategiche, tra cui la società specializzata in impianti HVAC Salvador Escoda e HSS Hire Irlanda.

Il CEO Eric Born ha sottolineato la resilienza del modello di business aziendale, spiegando che “la forza del gruppo è evidente nella crescita complessiva dei ricavi, sostenuta dall’espansione nelle attività di distribuzione in Irlanda, Spagna e Paesi Bassi, e dal contributo positivo delle divisioni retail e produzione, che hanno compensato la debolezza dei mercati in Regno Unito e Finlandia”.

A livello geografico, i risultati sono stati eterogenei. In Irlanda, i marchi Chadwicks e Woodie’s hanno risentito di un calo della domanda a settembre e ottobre, mentre la distribuzione nel Regno Unito ha registrato un lieve -0,5% nei ricavi like-for-like, riflettendo una flessione dell’attività commerciale nel mese di ottobre.

Nei Paesi Bassi, la crescita è rimasta positiva ma più contenuta (+0,7%), mentre la Finlandia ha continuato a mostrare segnali di debolezza con un calo del 6,4%. All’opposto, la Spagna si è distinta come mercato trainante, con un’espansione del 5,7% delle vendite like-for-like, grazie soprattutto alle forti vendite estive di sistemi di condizionamento e ventilazione.

Grafton ha inoltre completato il settimo programma di riacquisto di azioni il 7 novembre, con il buyback di 2,74 milioni di titoli a un prezzo medio di 9,14 sterline per azione, restituendo così 25 milioni di sterline agli azionisti.

Nonostante il temporaneo calo del titolo, gli analisti considerano la posizione finanziaria del gruppo solida, sostenuta da una diversificazione geografica ampia, da operazioni di crescita mirata e da un approccio prudente alla gestione del capitale, elementi che potrebbero facilitare una ripresa nel medio periodo.

