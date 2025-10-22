Azioni del lusso - BorsaInside.com

Giornata difficile per il settore del lusso, che registra una brusca frenata sulla Borsa di Parigi e riflessi negativi anche sui titoli italiani. Il comparto, tradizionalmente tra i più solidi e redditizi, risente oggi di un mix di fattori tra cui il rallentamento della domanda globale e l’effetto penalizzante dei tassi di cambio, che rischia di ridurre la redditività nei prossimi mesi.

Hermès delude nonostante i ricavi in crescita

Prima dell’apertura dei mercati, Hermès ha diffuso i risultati del terzo trimestre, mostrando ricavi in aumento del 5% a 3,88 miliardi di euro. Il gruppo francese ha registrato progressi in tutte le aree geografiche principali – Europa, America e Asia – e una crescita del 9,6% a cambi costanti, superiore a quella del trimestre precedente (+9%). Tuttavia, le performance non hanno pienamente convinto gli investitori: le attese erano già alte e la sensibilità del mercato ai movimenti valutari ha accentuato la pressione sul titolo, che perde oltre il 3% sul Cac 40.

L’Oréal arretra: crescita inferiore alle aspettative

Anche L’Oréal finisce sotto i riflettori per motivi analoghi. Il colosso della cosmetica ha chiuso il terzo trimestre con un fatturato di 10,33 miliardi di euro, in aumento del 4,2%, ma al di sotto delle aspettative del mercato. Gli analisti di RBC Capital Markets hanno definito i risultati “deludenti” in termini di accelerazione della crescita. Nei primi nove mesi del 2025, il gruppo ha realizzato vendite per 32,8 miliardi di euro, in crescita dell’1,2% rispetto allo stesso periodo del 2024. Tra le divisioni, quella dei prodotti professionali guida con un +7,4%, seguita dai prodotti di consumo (+3,1%) e dal comparto L’Oréal Luxe, che si ferma a +2,2%. Il titolo scende di quasi il 6% a Parigi.

Attesa per Kering e riflessi anche su Piazza Affari

L’attenzione degli operatori è ora rivolta a Kering, che pubblicherà i conti trimestrali a mercati chiusi. Gli analisti concentrano lo sguardo sull’andamento di Gucci, marchio chiave per la redditività del gruppo. Intanto, il clima di cautela si estende anche alle aziende italiane del lusso, che risentono del sentiment negativo europeo. Su un Ftse Mib in calo dello 0,4%, Moncler cede lo 0,7%, mentre Brunello Cucinelli arretra dell’1,6%, complice l’incertezza sui cambi e i timori per un possibile rallentamento delle vendite nei mercati asiatici.

Il comparto del lusso, simbolo dell’eccellenza europea, continua quindi a mostrare segnali di vulnerabilità in un contesto macroeconomico complesso, dove l’apprezzamento dell’euro e la volatilità globale rischiano di pesare sui margini e sulla fiducia degli investitori nel breve periodo.

