Le azioni di Novo Nordisk e Roche aprono la settimana in rosso dopo che Jefferies ha assunto una posizione ribassista su entrambe, avviando la copertura con giudizio “Underperform” e mettendo in evidenza i rischi strutturali che potrebbero pesare sui conti dei due giganti europei del pharma nel prossimo futuro.

In mattinata, i titoli di Novo Nordisk hanno perso circa l’1,2%, mentre Roche ha registrato un calo più marcato del 2,5% nelle contrattazioni europee.

Gli analisti di Jefferies, guidati da Michael Leuchten, sottolineano che il quadro a lungo termine per Novo Nordisk è offuscato dalla forte dipendenza dal semaglutide, principio attivo dei celebri farmaci Ozempic e Wegovy, il cui brevetto scadrà tra il 2031 e il 2032. Con la concorrenza in aumento e il mercato dei farmaci anti-obesità che mostra i primi segnali di rallentamento, Jefferies intravede un rischio concreto di correzione per il titolo.

Secondo il report, “l’amycretin resta un progetto ad alto rischio, mentre la differenziazione tra i trattamenti anti-obesità diventa sempre più complessa”. Il gruppo evidenzia inoltre che il mercato statunitense delle terapie iniettabili per l’obesità sta mostrando un calo nel ritmo delle prescrizioni, con Novo che inizia a perdere terreno rispetto ai rivali.

Nonostante alcune opportunità di breve termine legate al lancio del Wegovy orale e ai trial sull’Alzheimer, Jefferies considera questi eventi come occasioni di trading temporaneo, non come una base solida per una crescita di lungo periodo. Il broker ritiene inoltre che circa l’80% del valore potenziale di un mercato da 100 miliardi di dollari sia già incorporato nei prezzi attuali, riducendo così il margine di rialzo per gli investitori.

Anche i costi di produzione e la possibile erosione dei margini legati alle riforme dei prezzi farmaceutici negli Stati Uniti, introdotte con l’Inflation Reduction Act, vengono citati come fattori di rischio aggiuntivi. Per questo motivo, Jefferies ha fissato un prezzo obiettivo a 290 corone danesi, circa il 15% al di sotto delle quotazioni attuali, applicando un multiplo prezzo/utili 2027 di 10x.

“Anche dopo la correzione delle ultime settimane, è difficile individuare un punto di equilibrio stabile per il titolo”, avvertono gli analisti, prevedendo ulteriori pressioni man mano che si intensifica la competizione nel settore GLP-1.

Situazione analoga per Roche, che viene declassata da “Hold” a “Underperform”. Jefferies ritiene che il gruppo svizzero sia sopravvalutato di circa il 10% rispetto ai competitor europei, pur non mostrando una crescita sufficiente a giustificare tale premio.

Il broker evidenzia che un terzo delle entrate previste per il 2030 è minacciato dall’arrivo di concorrenti diretti su prodotti chiave come Vabysmo, Perjeta, Hemlibra, Alecensa e Ocrevus, mentre circa il 15% delle vendite attuali è già sotto forte pressione competitiva. Inoltre, il rapporto PEG superiore a 2x risulta circa il 50% più elevato rispetto alla media del settore.

Affidarsi ai risultati dei futuri studi clinici sull’obesità per sostenere la valutazione appare rischioso: secondo Jefferies, è improbabile che i dati di Fase II offrano una differenziazione significativa. Per questo motivo, il target price per Roche è stato tagliato da 270 a 230 franchi svizzeri, con un potenziale ribasso di circa il 15%.

La conclusione del report è netta: “Roche e Novo Nordisk rimangono troppo care rispetto ai rischi in aumento. Le pressioni competitive e la perdita di vantaggio nei rispettivi segmenti rendono difficile giustificare le valutazioni attuali, almeno nel breve periodo”.

