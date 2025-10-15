Progressive - BorsaInside.com

Le azioni di Progressive Corporation sono scese di oltre il 4% nelle contrattazioni pre-market dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025, che hanno deluso le aspettative di Wall Street. Nonostante un incremento su base annua dei ricavi, i profitti e la redditività complessiva del colosso assicurativo statunitense hanno mostrato segnali di rallentamento, suscitando preoccupazione tra gli investitori.

Fondata e con sede in Ohio, Progressive ha comunicato un utile per azione rettificato di 4,45 dollari, ben al di sotto delle previsioni medie degli analisti fissate a 5,05 dollari. I ricavi trimestrali hanno raggiunto 21,38 miliardi di dollari, anch’essi inferiori alle attese di 21,8 miliardi, pur segnando una crescita del 10% rispetto ai 19,46 miliardi registrati nello stesso periodo del 2024.

Sul fronte operativo, l’indicatore chiave della redditività, il combined ratio, è salito all’89,5%, in peggioramento rispetto all’89,0% dell’anno precedente, segnalando un aumento dei costi dei sinistri e delle spese operative. Il dato mensile di settembre, pari al 100,4%, indica che i costi hanno superato i premi incassati, una soglia che evidenzia un margine negativo per il mese.

Nonostante le difficoltà legate alla redditività, la compagnia ha mostrato una forte crescita nel numero di polizze attive, specialmente nel ramo auto. Le polizze auto personali sono aumentate del 13% nel canale agenziale e del 17% nel canale diretto, mentre il totale complessivo delle polizze è cresciuto del 12% su base annua, raggiungendo quota 38,1 milioni.

L’utile netto complessivo del trimestre è salito del 12% anno su anno a 2,62 miliardi di dollari, anche se il dato di settembre mostra un brusco calo del 48% rispetto allo stesso mese del 2024. I segmenti delle linee speciali e delle assicurazioni immobiliari hanno registrato aumenti più contenuti, rispettivamente dell’8% e del 6% in termini di polizze in vigore.

Infine, il comparto delle linee commerciali, che comprende l’assicurazione auto per le imprese, ha messo a segno un incremento del 6% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno, dimostrando una solidità relativa rispetto ad altri segmenti del gruppo.

Il trimestre di Progressive riflette dunque un contesto misto: una base clienti in espansione ma margini di profitto sotto pressione, fattori che hanno spinto il mercato a rivedere al ribasso le prospettive a breve termine per il titolo.

