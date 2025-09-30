Asos - BorsaInside.com

Il colosso britannico del fast fashion online ASOS ha lanciato un nuovo allarme che ha scosso gli investitori: i ricavi dell’anno fiscale in corso saranno inferiori alle attese, con i profitti destinati a collocarsi nella fascia più bassa delle previsioni. La notizia ha provocato un vero e proprio tracollo in apertura di seduta alla Borsa di Londra, dove il titolo ha perso oltre il 10% nelle prime contrattazioni.

La società, punto di riferimento per un pubblico giovane e in particolare per i consumatori ventenni, sta cercando di rinnovare la propria immagine e rafforzare la redditività in un mercato sempre più competitivo. La pressione arriva soprattutto dai marchi cinesi emergenti e dall’impatto dei dazi statunitensi, mentre ASOS lavora a un piano di riduzione dei costi per difendere i margini.

Ricavi e utili sotto le previsioni

Il gruppo aveva stimato un utile core rettificato compreso tra 130 e 150 milioni di sterline (pari a circa 175-201 milioni di dollari). Tuttavia, le ultime indicazioni parlano di un risultato che si avvicinerà alla parte più bassa della forchetta. Nonostante ciò, l’azienda si aspetta comunque un incremento degli utili superiore al 60% su base annua, grazie al miglioramento dei margini operativi e a una maggiore disciplina finanziaria.

Il valore lordo delle merci vendute sarà anch’esso più debole rispetto alle proiezioni iniziali, poiché la strategia aziendale si concentra sempre più su vendite di qualità e ordini più redditizi, anche a discapito dei volumi complessivi. Gli analisti avevano già stimato un calo medio dell’8,4% a valuta costante per l’esercizio 2025, prospettiva che ora sembra confermata.

Gran Bretagna mercato chiave, USA al 10%

Il Regno Unito continua a rappresentare il mercato principale per ASOS, mentre gli Stati Uniti contribuiscono per circa il 10% del giro d’affari complessivo. Proprio sul mercato americano il brand si trova a fare i conti con costi aggiuntivi e con una concorrenza sempre più agguerrita, fattori che pesano sul raggiungimento degli obiettivi di crescita.

Le prospettive per il 2026

Guardando oltre l’attuale anno fiscale, ASOS ha confermato la fiducia nei propri target di profitto e flusso di cassa libero per il 2026, grazie a un pacchetto di misure di risparmio introdotte tra marzo e settembre. Secondo gli analisti di Jefferies, l’aggiornamento odierno è stato “deludente rispetto alle aspettative, ma sostenuto da un piano di risparmi sui costi significativo”, che dovrebbe produrre benefici tangibili nel medio periodo.

Gli esperti sottolineano come i dati positivi — tra cui EBITDA in crescita del 60% e profitto per ordine in aumento del 30% — vadano letti soprattutto come un recupero da livelli precedenti molto bassi. La vera sfida per ASOS sarà trovare un equilibrio tra la necessità di garantire crescita dei ricavi e la volontà di mantenere una redditività sostenibile, aspetto cruciale per rassicurare investitori e mercati.

