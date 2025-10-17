Un cartello bianco con la scritta Asos. Sullo sfondo un grafico a candele con un paio di frecce rosse verso il basso
Asos - BorsaInside.com
Le azioni di ASOS hanno subito un calo superiore al 3% nella seduta di venerdì, dopo che il colosso britannico della moda online ha confermato di essere coinvolto in una disputa con le autorità doganali tedesche. Al centro della questione vi sono presunte irregolarità nei dazi d’importazione relativi a esercizi finanziari precedenti.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, sono in corso negoziati e procedimenti legali con le dogane tedesche per chiarire la correttezza delle dichiarazioni doganali presentate in passato. ASOS ha ribadito di contestare le valutazioni delle autorità e di ritenere limitata la propria esposizione economica, dopo aver esaminato oltre il 95% delle migliaia di dichiarazioni coinvolte.

Il gruppo ha inoltre precisato che, sulla base di analisi interne e del parere di consulenti legali esterni, la somma potenzialmente dovuta ammonta a circa 500.000 euro, cifra ritenuta marginale. L’azienda sostiene che i propri criteri di valutazione siano perfettamente conformi agli standard dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, e ha assicurato che continuerà a difendersi nelle sedi opportune.

La notizia arriva dopo un’inchiesta del Financial Times, secondo la quale le autorità fiscali tedesche starebbero chiedendo ad ASOS il pagamento di dazi arretrati legati a spedizioni transitate in Germania nel corso degli ultimi anni.

Il momento non è dei più favorevoli per il retailer britannico. La società aveva già rivisto al ribasso le proprie previsioni sui ricavi annuali, segnalando una domanda più debole del previsto e margini di profitto attesi nella parte bassa delle stime di mercato.

ASOS sta attualmente portando avanti un piano di rilancio mirato a recuperare il proprio posizionamento nel segmento del fast fashion, puntando a riconquistare i consumatori più giovani. Tuttavia, la pressione esercitata dalla concorrenza dei marchi cinesi e le difficoltà sul mercato statunitense continuano a pesare sui risultati.

