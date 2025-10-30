Crédit Agricole - BorsaInside.com

Le azioni Crédit Agricole hanno aperto la seduta in ribasso di oltre il due per cento, risentendo di una trimestrale che ha lasciato l’amaro in bocca agli investitori. I risultati dei primi nove mesi dell’anno mostrano un quadro meno brillante del previsto, con margini sotto pressione e divisioni chiave che non hanno centrato gli obiettivi degli analisti.

Il fatturato complessivo del gruppo è risultato leggermente superiore al consenso, con un progresso vicino all’uno per cento. Tuttavia, l’impatto dei costi operativi ha frenato la redditività. Le spese sono infatti cresciute di circa il due per cento rispetto a quanto stimato dal mercato, portando l’utile ante imposte a posizionarsi intorno al due per cento al di sotto delle attese, sia in termini storici sia a livello sottostante.

Il coefficiente CET1 si è mantenuto stabile all’undici virgola sette per cento. Il dato è in linea con le stime, ma registra una lieve flessione di circa venti punti base rispetto al trimestre precedente. L’erosione riflette da un lato gli utili trattenuti e l’operazione di aumento di capitale riservata ai dipendenti, dall’altro la crescita degli attivi ponderati per il rischio e l’acquisizione delle quote di minoranza in CACEIS.

Nel dettaglio delle linee di business emerge una dinamica eterogenea. Retail internazionale e Corporate Centre hanno superato le attese, mentre il Retail francese e l’area Asset Gathering hanno deluso. Nel Corporate Centre ha inciso positivamente la rivalutazione della partecipazione in Banco BPM, un aspetto che alcuni analisti non avevano del tutto incorporato nelle loro stime.

In Francia, invece, l’aumento dei costi operativi di circa il quattro per cento, legato a maggiori investimenti, ha compromesso la performance. Ancora più marcato l’incremento delle spese nell’area Asset Gathering, superiore del nove per cento rispetto alle previsioni, anche a causa dell’impatto di ottanta milioni di euro di oneri di ristrutturazione contabilizzati interamente nel trimestre.

Scomponendo i risultati delle controllate emerge che Amundi ha registrato un calo del ventotto per cento dell’utile operativo lordo a duecentosessantasette milioni di euro, con ricavi in flessione del cinque per cento. Il Private Banking ha segnato un ribasso del ventisette per cento del risultato operativo lordo a cinquantotto milioni di euro, mentre l’area Assicurativa ha mostrato maggiore solidità, mettendo a segno una crescita di circa il quattro per cento a cinquecentosettantadue milioni di euro.

Sul fronte del rischio credito, gli accantonamenti risultano lievemente peggiori del previsto, circa due per cento oltre il consenso. Il costo del rischio è salito a trentacinque punti base, evidenziando un lieve incremento rispetto al trimestre precedente. Le componenti di rischio di primo e secondo stadio hanno registrato piccoli rilasci, mentre la quota relativa allo stadio tre è rimasta pressoché stabile.

L’utile netto consolidato si è attestato a uno virgola ottantaquattro miliardi di euro, segnando un incremento del dieci per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La comparazione con il trimestre precedente evidenzia però una contrazione del ventitre per cento. I ricavi totali raggiungono sei virgola ottantacinque miliardi di euro. Le spese operative salgono a tre virgola ottantaquattro miliardi di euro e il risultato operativo lordo si colloca a tre virgola zero uno miliardi di euro, in calo del nove per cento rispetto ai tre mesi precedenti.

Tra le singole divisioni, il Retail francese chiude con trecentoquarantacinque milioni di euro di utile operativo lordo, in calo del sette per cento anno su anno. Il Retail internazionale migliora dell’uno per cento toccando quattrocentonovantatre milioni di euro. Il segmento Grandi Clienti registra ottocentocinquantatre milioni di euro, dodici per cento in meno sul trimestre precedente. L’area Asset Gathering scende del dieci per cento a ottocentonovantasette milioni di euro, mentre il Corporate Centre archivia una lieve perdita operativa di undici milioni di euro.

A livello patrimoniale, il capitale CET1 ammonta a quarantotto virgola due miliardi di euro, con attivi ponderati per il rischio pari a quattrocentotredici virgola sei miliardi di euro. I depositi totali raggiungono ottocentosettantasette miliardi di euro, in aumento dello zero virgola nove per cento su base trimestrale, mentre i prestiti lordi si attestano a cinquecentonovantanove virgola otto miliardi di euro.

Il quadro complessivo evidenzia una banca solida ma impegnata a gestire costi in aumento e segmenti domestici in rallentamento, mentre le attività internazionali e il contributo legato alle partecipazioni strategiche offrono un supporto parziale ai risultati. In un contesto di mercato esigente e di pressione competitiva crescente, Crédit Agricole dovrà dimostrare capacità di contenimento dei costi e di rilancio delle divisioni meno brillanti per consolidare la fiducia degli investitori.

