Entain - BorsaInside.com

Entain torna sotto i riflettori dei mercati finanziari. Le azioni del colosso britannico delle scommesse e del gaming hanno registrato un calo di circa il 3.5 percento dopo la comunicazione ufficiale che Rob Wood, storico Chief Financial Officer del gruppo, lascerà l’incarico nel 2026 al termine di un percorso professionale durato tredici anni.

La società, quotata al FTSE 100, ha già individuato il successore. Dal 6 marzo 2026 il ruolo di Chief Financial Officer e Direttore Esecutivo passerà a Michael Snape, manager con oltre vent’anni di esperienza in posizioni dirigenziali nel settore finanziario. Snape entrerà in azienda come CFO designato a febbraio 2026, mentre Wood rimarrà in Entain fino a giugno dello stesso anno per seguire la fase di transizione.

Potrebbe interessarti anche: 🎓Come investire in Borsa iniziando da zero. Una guida rapida

Durante il suo lungo mandato, Wood ha contribuito in modo decisivo al riposizionamento strategico del gruppo, accompagnandolo nella crescita nei mercati regolamentati e nella trasformazione in un operatore globale. A sottolineare il valore del suo contributo è stata anche Stella David, CEO di Entain, che ha parlato di “competenza e dedizione fondamentali per l’evoluzione dell’azienda negli ultimi anni”.

Il nuovo CFO arriva da International Distribution Services (IDS), dove attualmente ricopre la carica di direttore finanziario del gruppo. In passato ha lavorato anche in realtà di primo piano come Walgreens Boots Alliance, Tesco e Waitrose, consolidando un profilo altamente tecnico e internazionale.

Nonostante l’impatto immediato del cambio di vertice sulla performance borsistica, Entain ha confermato che il trend operativo del 2025 resta pienamente coerente con le previsioni del mercato. Il gruppo pubblicherà i risultati dell’esercizio 2025 il 5 marzo 2026, con le stime degli analisti che indicano un EBITDA atteso di circa 1,139 miliardi di sterline.

Migliori Piattaforme di Trading Broker del mese (5/5) ✓ 0.0 Spread in pip Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato CONTO DEMO GRATUITO Recensioni ✓ 0.0 Spread in pip

✓ Piattaforme di trading avanzate

✓ Prezzi DMA su IRESS 74.73% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider (4/5) ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Deposito minimo 100$ ✔️ Broker regolamentato APRI DEMO LIVE Recensioni ✓ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero

✓ Leva fino a 1:30

✓ Protezione da Saldo Negativo 74.54% di conti di investitori al dettaglio perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore. (5/5) ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD Deposito minimo 50$ ✔️ Broker regolamentato Prova Demo Gratuita Recensioni ✓ Trading online ETF - CRYPTO - CFD

✓ Licenza: CySEC - FCA - ASIC

✓ Copia i migliori trader del mondo Il 72% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore (5/5) ✓ Regulated CySEC License 247/14 Deposito minimo 50€ ✔️ Broker regolamentato Conto di pratica Recensioni ✓ Regulated CySEC License 247/14

✓ Conto di pratica gratuito da 10.000€

✓ Interfaccia intuitiva e strumenti avanzati Il 72% dei conti degli investitori al dettaglio perde denaro quando si negoziano CFD con questo fornitore Attenzione: ⚠ CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com