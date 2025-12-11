Primo piano di un investitore con dei grafici finanziari alle spalle
Entain - BorsaInside.com
Entain torna sotto i riflettori dei mercati finanziari. Le azioni del colosso britannico delle scommesse e del gaming hanno registrato un calo di circa il 3.5 percento dopo la comunicazione ufficiale che Rob Wood, storico Chief Financial Officer del gruppo, lascerà l’incarico nel 2026 al termine di un percorso professionale durato tredici anni.

La società, quotata al FTSE 100, ha già individuato il successore. Dal 6 marzo 2026 il ruolo di Chief Financial Officer e Direttore Esecutivo passerà a Michael Snape, manager con oltre vent’anni di esperienza in posizioni dirigenziali nel settore finanziario. Snape entrerà in azienda come CFO designato a febbraio 2026, mentre Wood rimarrà in Entain fino a giugno dello stesso anno per seguire la fase di transizione.

Durante il suo lungo mandato, Wood ha contribuito in modo decisivo al riposizionamento strategico del gruppo, accompagnandolo nella crescita nei mercati regolamentati e nella trasformazione in un operatore globale. A sottolineare il valore del suo contributo è stata anche Stella David, CEO di Entain, che ha parlato di “competenza e dedizione fondamentali per l’evoluzione dell’azienda negli ultimi anni”.

Il nuovo CFO arriva da International Distribution Services (IDS), dove attualmente ricopre la carica di direttore finanziario del gruppo. In passato ha lavorato anche in realtà di primo piano come Walgreens Boots Alliance, Tesco e Waitrose, consolidando un profilo altamente tecnico e internazionale.

Nonostante l’impatto immediato del cambio di vertice sulla performance borsistica, Entain ha confermato che il trend operativo del 2025 resta pienamente coerente con le previsioni del mercato. Il gruppo pubblicherà i risultati dell’esercizio 2025 il 5 marzo 2026, con le stime degli analisti che indicano un EBITDA atteso di circa 1,139 miliardi di sterline.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L'articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l'aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

