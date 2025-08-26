Puma - BorsaInside.com

Le azioni di Puma SE hanno registrato un ribasso di oltre il 2% nella seduta di martedì, invertendo parte dei guadagni ottenuti il giorno precedente. A pesare sulle quotazioni è stata la notizia che Artemis, la holding della famiglia Pinault, starebbe valutando la cessione della sua partecipazione del 29% nel celebre produttore di abbigliamento sportivo.

Secondo le stime, la quota in mano ad Artemis avrebbe un valore di circa 930 milioni di euro sulla base della chiusura di lunedì. La notizia arriva pochi giorni dopo il rally del titolo, che era salito del 16% in seguito alle indiscrezioni diffuse da Bloomberg sulla possibile operazione.

Artemis cerca acquirenti globali per ridurre il debito

Fonti vicine al dossier riferiscono che Artemis avrebbe già avviato contatti con potenziali acquirenti in Asia, Stati Uniti e Medio Oriente. Tra i candidati spiccano i colossi cinesi Anta Sports e Li Ning, entrambi in forte espansione sul mercato globale.

L’operazione si inserisce in un contesto di pressione finanziaria per Artemis, che a fine 2024 presentava un debito complessivo di 27 miliardi di euro. Secondo gli analisti, una possibile vendita potrebbe includere un premio moderato rispetto all’attuale capitalizzazione di mercato di Puma, incentivando l’interesse degli investitori.

Anta in pole, Li Ning meno probabile

Tra i potenziali acquirenti, Anta Sports appare come il partner più indicato. Il gruppo cinese possiede un ampio portafoglio multi-brand e ha già messo a segno operazioni di rilievo come l’acquisizione di Jack Wolfskin e una partecipazione in Amer Sports.

Diversa la valutazione per Li Ning, considerata meno adatta per via del suo modello di business mono-brand, che renderebbe l’integrazione con Puma più complessa.

Impatto limitato sul controllo societario

Anche in caso di cessione, l’acquirente della quota del 29% non otterrebbe immediatamente il controllo di Puma. La normativa di mercato prevede infatti che il superamento della soglia del 30% comporti l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica d’acquisto per assumere una posizione di maggioranza, che richiederebbe almeno il 50% delle quote.

Puma tra calo delle performance e cambio di leadership

La notizia arriva in un momento delicato per Puma, che sta attraversando una fase di ristrutturazione interna. Dopo un periodo di calo delle performance finanziarie e di perdita di competitività nel mercato globale, l’azienda sta puntando su una nuova strategia di rilancio.

Ad aprile è stato nominato Arthur Hoeld come nuovo CEO e la sua prima grande sfida sarà presentare un piano di revisione aziendale in occasione dei risultati del terzo trimestre, attesi per il 30 ottobre.

Secondo gli analisti, l’obiettivo principale sarà stabilizzare ricavi e margini, riportando Puma in una posizione più solida nel settore dell’abbigliamento sportivo, dove la concorrenza di marchi come Nike, Adidas e Anta si fa sempre più aggressiva.

