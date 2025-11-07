Rightmove - BorsaInside.com

Venerdì nero per Rightmove plc, il principale portale immobiliare del Regno Unito, che ha visto le proprie azioni precipitare di oltre il 25% dopo l’annuncio di un significativo ridimensionamento delle stime di profitto per il 2026. La causa principale? I maggiori costi legati all’intelligenza artificiale, su cui la società ha deciso di puntare con decisione per rilanciare la propria crescita futura.

Secondo le nuove proiezioni, Rightmove prevede per il prossimo anno un aumento dei ricavi compreso tra l’8% e il 10%, ma un incremento dell’utile operativo più contenuto, stimato tra il 3% e il 5%. Il rallentamento riflette gli ingenti investimenti destinati allo sviluppo tecnologico e all’integrazione dell’IA nei propri servizi digitali.

Gli analisti di RBC Capital Markets hanno spiegato che le nuove previsioni equivalgono a una revisione al ribasso del 4-6% rispetto al consenso sugli utili, tenendo conto di spese extra per 12 milioni di sterline a bilancio e di altri 6 milioni di sterline capitalizzati. Si tratta di risorse mirate a potenziare le infrastrutture digitali e le capacità di machine learning, considerate fondamentali per il futuro del gruppo.

RBC ha evidenziato come il management stia cercando di trasformare Rightmove in una piattaforma di nuova generazione, capace di sfruttare l’IA come i fondatori seppero sfruttare internet due decenni fa. L’obiettivo è “accelerare l’esecuzione attraverso l’intelligenza artificiale”, migliorando l’esperienza d’uso e l’efficienza operativa.

Tra gli aggiornamenti in arrivo figurano una nuova interfaccia potenziata dall’IA, pensata per rendere l’app molto più di un semplice motore di ricerca immobiliare, e un back-end completamente rinnovato per semplificare il lavoro degli agenti e degli sviluppatori. Inoltre, l’azienda sta finanziando progetti di ricerca e sviluppo per digitalizzare il processo di compravendita e locazione di immobili, ancora oggi in gran parte manuale, aprendo la strada a nuovi prodotti e strumenti professionali.

Per il 2025, Rightmove ha confermato le stime già comunicate: ricavi in crescita del 9%, margine operativo al 70% e aumento dell’1% del numero di inserzionisti. Tuttavia, il ricavo medio per cliente (ARPA) è stimato tra 95 e 105 sterline, leggermente sotto le previsioni di consenso di 109 sterline.

Guardando più avanti, l’analisi di RBC indica che tra il 2026 e il 2028 la società punta a una crescita media dei ricavi dell’8-10% e degli utili operativi del 3-10%. Tuttavia, prendendo come riferimento il punto medio dell’intervallo, l’utile operativo risulterebbe circa il 6% inferiore alle attese di mercato, con un margine operativo stimato al 67,4% contro il 70,5% previsto in precedenza. Anche la crescita dell’utile per azione (EPS), stimata tra il 5% e il 12% annuo, appare inferiore alle previsioni del consenso, che indicavano un +15,8%.

Le ambizioni restano comunque alte: entro il 2030, Rightmove punta a superare una crescita annuale dei ricavi del 10%, un aumento dell’utile operativo oltre il 12% e un EPS superiore al 15%. RBC ha osservato che gli obiettivi legati alle “aree di crescita strategica” delineate nel 2023 potrebbero concretizzarsi solo dopo il 2028, in concomitanza con la piena implementazione dell’IA nei processi aziendali.

Sul fronte operativo, l’aggiornamento trimestrale mostra un mercato immobiliare britannico ancora disomogeneo: le vendite concluse nel 2025 sono aumentate del 4% su base annua, mentre gli annunci immobiliari restano ai livelli più alti dell’ultimo decennio, con un +3% rispetto all’anno precedente. I prezzi medi di vendita sono rimasti sostanzialmente stabili, frenati da un’offerta abbondante e dalle incertezze macroeconomiche, mentre gli affitti continuano a salire, seppur a un ritmo più lento rispetto al 2024.

Nel periodo luglio-ottobre, la piattaforma ha registrato 11 richieste per immobile, un dato in calo rispetto all’anno precedente ma comunque superiore ai livelli pre-pandemici (6-7 richieste).

Il crollo in Borsa riflette quindi la tensione tra crescita futura e impatto immediato sui margini: gli investitori temono che la strategia aggressiva sull’IA possa comprimere i profitti nel breve termine, ma la società difende la propria visione di lungo periodo, puntando su una trasformazione tecnologica destinata a ridefinire l’intero mercato immobiliare digitale britannico.

