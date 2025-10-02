Azioni SSE - BorsaInside.com

Le azioni di SSE Plc (LON:SSE) hanno registrato un calo superiore al 2% nella seduta di giovedì, dopo che il gruppo energetico britannico ha diffuso stime sugli utili inferiori alle attese degli analisti.

Secondo quanto comunicato, l’azienda prevede per il primo semestre dell’anno fiscale 2025-26 un utile per azione (EPS) compreso tra 33p e 37p. Una forchetta che rientra nelle medie stagionali ma che, rispetto alle proiezioni di Jefferies, risulta deludente: il valore medio corrisponde infatti ad appena il 23% della stima annuale del broker, fissata a 156p.

Nonostante l’indicazione prudente, SSE ha sottolineato come l’andamento complessivo dell’intero esercizio dovrebbe rimanere in linea con le aspettative, pur senza fornire una guidance ufficiale aggiornata.

Investimenti in crescita e aumento del debito

Un altro punto chiave riguarda gli investimenti in conto capitale, che nel semestre dovrebbero attestarsi a circa 1,1 miliardi di sterline, con una crescita del 60% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Complessivamente, il capex totale dovrebbe toccare quota 1,5 miliardi di sterline.

Sul fronte finanziario, il debito netto e il capitale ibrido sono stimati a circa 11,5 miliardi di sterline, leggermente al di sotto della previsione di Jefferies per l’intero anno (11,8 miliardi).

Andamento del comparto rinnovabili

Per quanto riguarda il settore delle energie verdi, SSE ha registrato una produzione positiva nel secondo trimestre, in grado di bilanciare le difficoltà iniziali legate a condizioni climatiche sfavorevoli. La generazione rinnovabile del semestre dovrebbe attestarsi intorno a 5,3 TWh, in flessione del 2% su base annua, con un secondo trimestre stabile a 2,8 TWh.

Parallelamente, l’azienda continua a spingere sul fronte degli investimenti. Sono stati compiuti progressi significativi con la presentazione della domanda finale di autorizzazione per il progetto ASTI, il via libera per il Netherton Hub nell’Aberdeenshire e l’ottenimento dell’autorizzazione principale per il parco eolico offshore di Berwick Bank, che potrebbe partecipare alla prossima asta UK AR7.

Le prospettive degli analisti

Jefferies ha confermato la sua previsione di EPS per il 2026/27 in un range tra 175p e 200p, evidenziando come il dato del primo semestre si posizioni nella parte bassa delle stime. Gli esperti sottolineano che, se da un lato gli utili subiscono pressioni a breve termine, dall’altro gli ingenti investimenti nelle reti e nelle rinnovabili rafforzano le basi per una crescita sostenibile nel lungo periodo.

SSE ha ribadito che i risultati dei primi sei mesi riflettono la normale stagionalità del business, in cui storicamente il 20-30% degli utili annuali viene realizzato nel primo semestre.

