Le azioni WPP hanno vissuto una seduta pesantemente negativa, con un tracollo superiore al tredici percento in Borsa dopo l’annuncio di risultati trimestrali inferiori alle attese e un taglio significativo alle previsioni per l’anno in corso. Il gruppo leader mondiale nei servizi di comunicazione e pubblicità ha rivisto al ribasso la guidance, segnalando un peggioramento del quadro operativo e una domanda meno vivace del previsto da parte dei clienti.

Secondo i nuovi obiettivi, i ricavi al netto dei costi di trasferimento dovrebbero ridursi tra il cinque virgola cinque e il sei percento nel duemilaventicinque, una previsione più severa rispetto alla precedente stima che indicava una flessione compresa tra il tre e il cinque percento.

Nel terzo trimestre WPP ha registrato ricavi totali pari a circa tre virgola ventisei miliardi di sterline, in diminuzione dell’otto virgola quattro percento su base annua, mentre la comparazione a parità di perimetro evidenzia un calo del tre virgola cinque percento. Le entrate al netto dei costi di trasferimento sono scese a due virgola quarantasei miliardi di sterline, una contrazione dell’undici virgola uno percento nominale e del cinque virgola nove percento in termini organici.

Il quadro per aree geografiche mostra un indebolimento concentrato nei mercati piu rilevanti per il gruppo. Nel Regno Unito la discesa è stata pari all’otto virgola nove percento, nel Nord America si è registrato un arretramento del sei percento, e in Cina la diminuzione ha raggiunto il dieci virgola sei percento. L’unica eccezione positiva nel gruppo dei mercati principali è l’India, dove il fatturato è cresciuto del sei virgola sette percento.

Dal punto di vista dei segmenti operativi, le Global Integrated Agencies hanno segnato un ribasso del sei virgola due percento nei ricavi al netto dei costi di trasferimento, le attività di Pubbliche Relazioni sono scese del cinque virgola nove percento, mentre la divisione Specialist Agencies ha contenuto le perdite al due virgola due percento. Il comparto Healthcare e Pharma è risultato invece il piu dinamico, con una crescita del sei virgola sette percento nel trimestre.

La nuova amministratrice delegata Cindy Rose, in carica dal primo settembre, ha commentato la situazione sottolineando come l’azienda stia avviando una fase di revisione strategica. Rose ha ribadito l’intenzione di rafforzare la competitività del gruppo investendo in innovazione, soluzioni tecnologiche e semplificazione dell’organizzazione con l’obiettivo di recuperare slancio nella crescita organica e migliorare l’esecuzione operativa.

La manager ha ammesso che le recenti performance non sono soddisfacenti e che il percorso di rilancio richiederà tempo, ma ha assicurato che i primi passi sono già stati intrapresi con rapidità.

Nonostante il contesto piu difficile, WPP ha confermato l’obiettivo di flusso di cassa operativo rettificato prima del capitale circolante compreso tra uno virgola uno e uno virgola due miliardi di sterline e un margine operativo headline vicino al tredici percento per l’intero esercizio.

Questo aggiornamento sta alimentando nuove riflessioni tra investitori e analisti su come il gruppo potrà reagire alla debolezza della domanda pubblicitaria globale e sulla velocità con cui le iniziative strategiche annunciate potranno tradursi in miglioramenti concreti nei conti.

