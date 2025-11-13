Sabadell - BorsaInside.com

Le azioni di Banco Sabadell hanno perso oltre il 3% alla Borsa di Madrid dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2025, che hanno deluso le attese del mercato. L’istituto spagnolo ha riportato un utile ante imposte inferiore del 6,6% rispetto alle stime degli analisti, appesantito da ricavi da trading e operazioni in valuta estera più deboli e da un calo dei ricavi core, pur confermando le sue previsioni per l’intero anno.

Ricavi sotto tono e risultati penalizzati da effetti straordinari

Secondo la banca, la flessione dell’utile è dovuta in gran parte al rallentamento delle attività di mercato e al calo dei profitti legati al cambio. Questi elementi sono stati solo in parte compensati da minori accantonamenti e svalutazioni. A livello di utile pre-accantonamenti, il dato è risultato circa il 7% inferiore alle attese. Il trimestre ha inoltre risentito di 23 milioni di euro di effetti negativi legati alla gestione delle passività e alla copertura valutaria sui proventi della cessione di TSB. Se si escludono tali fattori, la differenza con le previsioni scende a circa il 3%.

Il margine di interesse netto (NII) è risultato dell’0,8% inferiore al consenso, pari a 1,21 miliardi di euro, con una flessione dello 0,5% sul trimestre precedente. Il margine di interesse netto (NIM) si è attestato all’1,93%, in linea con le attese ma in calo di 4 punti base.

Anche lo spread sulla clientela si è ridotto, passando dal 2,98% al 2,92%, mentre il rendimento dei prestiti è sceso al 3,86% e il costo dei depositi si è ridotto al 2,92%.

Commissioni in calo e ricavi core deboli

Le commissioni nette si sono attestate a 346 milioni di euro, inferiori del 2,5% rispetto alle previsioni e in calo del 3,7% rispetto al trimestre precedente, ma comunque in leggera crescita su base annua (+0,5%). I ricavi core complessivi si sono fermati a 1,56 miliardi di euro, cioè l’1,2% sotto il consenso.

Il reddito operativo lordo ha raggiunto 1,58 miliardi di euro, un dato inferiore del 3,5% alle aspettative, con circa 23 milioni di impatti negativi complessivi tra gestione delle passività e coperture valutarie. Secondo RBC Capital Markets, eliminando questi effetti, il risultato operativo sarebbe stato solo del 2% inferiore al previsto.

Sul fronte dei costi, la banca ha mostrato una buona disciplina: 774 milioni di euro, leggermente sotto il consenso, senza voci straordinarie di rilievo.

Analisi RBC: resilienza nel medio termine

Gli analisti di RBC Capital Markets hanno commentato che Banco Sabadell mantiene una base di utili solida e resiliente, anche in un contesto di tassi d’interesse in calo in Europa. L’istituto, secondo gli esperti, può beneficiare del recupero dei prestiti alle PMI e della quota di mercato conquistata dopo la pandemia.

I costi totali sono diminuiti del 2,5% su base annua, mentre il divario operativo si è ridotto di sei punti percentuali. Gli accantonamenti e le svalutazioni si sono attestati a 152 milioni di euro, inferiori del 6% rispetto al consenso, con un costo del rischio di 33 punti base, in rialzo rispetto al trimestre precedente ma inferiore ai valori di un anno fa.

Indicatori patrimoniali solidi

Il rapporto di crediti deteriorati (NPL) è migliorato al 2,45%, mentre quello delle attività deteriorate (NPA) è rimasto stabile al 2,9%, con una copertura invariata al 60%.

Il Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded è salito al 13,74%, cioè 74 punti base sopra l’obiettivo del management. Il valore contabile tangibile per azione (TBVps) si è leggermente ridotto a 2,42 euro, perfettamente in linea con le stime.

Sul fronte della liquidità, il rapporto di copertura (LCR) è sceso dal 176% al 168%, mentre il rapporto di finanziamento stabile netto (NSFR) è passato al 140%. I depositi complessivi sono diminuiti dello 0,3%, con il loan-to-deposit ratio in aumento al 96,2%.

Performance delle divisioni e conferma degli obiettivi 2025

La divisione Sabadell (esclusa TSB) ha registrato un utile ante imposte inferiore del 6% al consenso, pari a 548 milioni di euro, con un NIM dell’1,79% e prestiti in crescita dell’1,2%.

La controllata britannica TSB, invece, ha limitato la flessione a un -2% rispetto alle attese, con un NIM in miglioramento al 2,28% e prestiti in calo del 2,7%.

Nonostante i risultati inferiori alle attese, Banco Sabadell ha confermato le previsioni per l’intero 2025, puntando su:

Margine di interesse netto (NII) di circa 4,9 miliardi di euro

di circa Crescita delle commissioni a una cifra bassa

a una cifra bassa Costi operativi stabili

Costo del rischio intorno a 35 punti base

L’obiettivo di rendimento del capitale tangibile (ROTE) resta fissato al 14,5%, mentre le distribuzioni agli azionisti previste ammontano a 1,45 miliardi di euro, con un dividendo minimo di 0,2044 euro per azione.

