Le azioni della compagnia aerea ungherese low-cost Wizz Air registrano oggi un leggero rialzo grazie al quale si riportano sui livelli dello scorso 17 giugno dopo che in entrambe le ultime due sedute, quella di ieri e quella del 18 giugno, avevano rimediato un ampio ribasso. Una consolazione quasi secondaria dinanzi alla realtà che vede le azioni Wizz Air (quotazione sulla borsa di Londra) in ribasso di oltre il 35 per cento solo nell’ultimo mese e del 24 per cento da inizio anno. Attualmente il titolo scambia a 1070 GBX restando sotto del 4 per cento rispetto ai prezzi di cinque giorni. Proprio questa la dice lunga sulle difficoltà con cui la quotata del settore aereo ha dovuto fare i conti nelle ultime sedute.

Ragionando in termini teorici il deprezzamento del 35 per cento potrebbe spingere anche ad accendere un faro sulla quotata perchè significa essenzialmente che il titolo è a sconto. Chi è pratico dei mercati finanziari, però, sa perfettamente che le quotazioni basse non sono sufficienti per giustificare un acquisto. Servono prospettive di cresciuta in assenza delle quali non può venire meno la view prudenziale. Attenzione perchè con questo non vogliamo dire che sia meglio stare alla larga dal titolo della low cost ungherese. Ricorrendo a strumenti derivati come i CFD, infatti, è possibile speculare sia al rialzo che al ribasso. Un broker che offre questo genere di prodotto è eToro che ora può essere testato anche in modalità demo.

Da Moody’s un campanello d’allarme per le azioni Wizz Air

La forte tensione registrata da Wizz Air nel corso della settimana corrente è da imputare all’entrata a gamba tesa dell’agenzia internazionale Moody’s.

Gli esperti hanno declassato il merito di credito della compagnia aerea low-cost ungherese, abbassando il rating dal precedente “Ba1” a “Ba2” e mantenendo un outlook negativo. Nel report si fa riferimento alle difficoltà operative e finanziarie che la compagnia sta affrontando, in particolare legate ai persistenti problemi ai motori GTF, che stanno limitando l’utilizzo della flotta.

Secondo Dirk Goedde, analista principale di Moody’s per il dossier Wizz Air, la questione dei fermi a terra legati ai motori GTF sta mostrando di avere un impatto più pesante del previsto sui piani di espansione di Wizz Air arrivando a compromettere la crescita necessaria a sostenere la redditività. Secondo Moody’s, infatti, la compagnia da sempre persegue la crescita usandola come strumento di leva per mantenere l’equilibrio economico. Il grande problema è che i limiti tecnici emersi stanno rallentando questo percorso.

Nonostante l’espansione teorica della flotta, l’effettiva capacità operativa è rimasta invariata nell’anno fiscale 2025, misurata in posti disponibili per chilometro (ASK). Un leggero miglioramento del load factor (+1 punto percentuale, al 91,2 per cento) e un incremento dei rendimenti hanno contribuito a una crescita del fatturato del 4 per cento. Si tratta di due segnali positivi che, purtroppo, non sono riusciti a compensare i maggiori costi strutturali, che hanno portato a un dimezzamento del margine EBIT rettificato, sceso dal 5,8 per cento al 2,8 per cento.

Tra i fattori che hanno inciso negativamente gli analisti di Moody’s citano l’aumento dei costi del personale, le spese di rete e i costi indiretti legati all’inattività di circa il 20 per cento della flotta. A pesare ulteriormente sul bilancio anche gli oneri di manutenzione e l’ammortamento degli aerei inutilizzati.

Le previsioni sul futuro di Wizz Air

Lo scenario futuro tracciato da Moody’s non è però del tutto privo di spiragli positivi. La compagnia potrebbe progressivamente tornare al proprio modello di crescita con l’arrivo di nuove consegne e una graduale rimessa in servizio degli aerei attualmente fermi. Le previsioni indicano una crescita del fatturato del 12 per cento e del 10 per cento rispettivamente nei bilanci 2026 e 2027. In parallelo, il margine EBIT rettificato potrebbe risalire fino al 5 per cento nel 2026, grazie anche a un calo dei prezzi del carburante, nonostante permangano pressioni sui costi del lavoro e sulla rete.

Ancora gli analisti vedono un indebitamento, espresso come rapporto tra il debito e l’Ebitda rettificato, in miglioramento dal 5,9x dell’esercizio 2025 al 5,0x nel 2026 e addirittura al 4,8x nel 2027. Il problema è che la continua espansione della flotta farà sì che il flusso di cassa libero resti negativo visto che è solo in parte compensato da operazioni di vendita e leaseback e dai rimborsi PDP.

Il rating tagliato e l’outlook negativo rappresentano un chiaro campanello d’allarme per Wizz Air e un elemento di cui i trader dovrebbero tenere conto prima di posizionarsi sulla quotata.

La valutazione negativa di Moody’s su Wizz Air trova un suo riflesso nella posizione media attualmente assunta dagli analisti sul titolo. Su un totale di 19 valutazioni da parte di altrettanti analisti che coprono la quotata, infatti, il rating medio è hold con ben tre esperti che dicono di vendere (rating sell).

