La seduta di martedì si è rivelata difficile per Hensoldt, con il titolo in netto calo a Francoforte. A pesare sull’andamento è stata una nota di Morgan Stanley, che ha messo in discussione la solidità delle nuove ambizioni di crescita presentate dal gruppo durante il suo Capital Markets Day.

Secondo l’analista Ross Law, la visione illustrata dalla società tedesca per il 2030 – ricavi nell’area dei 6 miliardi di euro e un margine EBITDA rettificato superiore al 20 percento – non ha introdotto elementi realmente inattesi, rimanendo sostanzialmente allineata alle stime del mercato.

I riflettori sono però puntati soprattutto sul percorso che dovrebbe portare a questi obiettivi. Morgan Stanley evidenzia infatti come la traiettoria sembri “sbilanciata verso la parte finale del decennio”. Per il 2026, Hensoldt prevede una crescita dei ricavi del 10 percento, molto più prudente rispetto al 16 percento atteso dal consenso, e un incremento del margine di appena 50 punti base, contro i 60 previsti dagli analisti.

Ulteriori perplessità emergono sul fronte della generazione di cassa: per il 2026 la banca d’affari si attende una conversione intorno al 40 percento, ben al di sotto del circa 50 percento stimato dal mercato. Un divario che sarebbe legato all’aumento degli investimenti, destinati a salire al 6,2 percento delle vendite rispetto al 3,6 percento del 2025.

In assenza di una revisione al rialzo delle stime sugli utili e con un profilo di crescita fortemente concentrato negli ultimi anni del decennio, gli analisti ritengono che manchino elementi realmente capaci di sostenere il titolo nel breve termine. Non a caso, alle 08:19 GMT il titolo perdeva quasi il 6 percento.

Nel dettaglio strategico, Hensoldt ha ribadito l’obiettivo di mantenere nel 2026 un rapporto book-to-bill tra 1,5 e 2,0, a conferma di un portafoglio ordini previsto in crescita. La società ha inoltre evidenziato una progressiva diversificazione geografica: la Germania, oggi centrale per i ricavi del gruppo, dovrebbe rappresentare circa la metà delle vendite nel lungo periodo, in discesa rispetto al 57 percento del 2024, mentre i cosiddetti “paesi strategici” dovrebbero salire dal 10 al 20 percento.

Interessante anche il confronto tra le divisioni: Optronics dovrebbe registrare un’espansione più rapida rispetto a Sensors, con una crescita annua media stimata rispettivamente al 20 percento e al 16 percento.

Per sostenere questo sviluppo, l’azienda ha presentato il programma “Operations 2.0”, che punta ad ampliare significativamente la capacità produttiva entro il 2030. Sono previsti nuovi impianti a Oberkochen e Wetzlar, oltre al potenziamento delle linee radar dedicate a sistemi come TRML-4D e SPEXER. Le strutture già pianificate coprono la domanda fino al 2028, mentre ulteriore capacità è in fase di progettazione.

Infine, la società ha identificato la difesa software-defined come motore chiave di crescita a lungo termine. Le piattaforme MDOcore, ELYSION e CERETRON saranno al centro di una nuova generazione di soluzioni digitali, pensate per generare ricavi ricorrenti ad alto margine.

